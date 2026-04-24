Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува официалния списък с имената на народните представители, които ще съставят 52-ото Народно събрание. Изборните резултати от вота на 19 април 2026 г. чертаят нова политическа реалност, в която коалиция "Прогресивна България“ разполага с абсолютно мнозинство от 131 депутати.
Останалите места в парламента се разпределят между ГЕРБ-СДС (39 мандата), ПП-ДБ (37 мандата), ДПС (21 мандата) и "Възраждане“ (12 мандата), информира Plovdiv24.bg. В списъка на новите законотворци попадат както добре познати политически фигури, така и редица нови лица от гражданските квоти.
Ето и разпределението на мандатите по многомандатни избирателни райони (МИР):
1 МИР - Благоевград
"Прогресивна България": Росица Карамфилова-Благова, Рашко Динков, Стоян Тричков, Александър Попов, Георги Григоров
ГЕРБ-СДС: Стефан Апостолов, Росен Желязков, Георги Георгиев
ДПС: Джевдет Чакъров, Фатима Йълдъс
ПП–ДБ: Николай Денков
2 МИР - Бургас
"Прогресивна България": Милева Владкова, Добрин Бяндов, Силвия Христова, Витко Вълчев, Владимир Гончев, Румяна Янкова-Аврамова, Фатме Рамадан, Пламен Карашев
ГЕРБ-СДС: Жечо Станков, Любен Дилов
ДПС: Калин Стоянов
ПП–ДБ: Мирослав Иванов, Димитър Найденов
"Възраждане": Борис Аладжов
3 МИР - Варна
"Прогресивна България": Илин Димитров, Георги Илиев, Олга Борисова, Мария Тодорова, Миролюб Адамов, Марио Смърков, Николета Тодорова, Пламен Белов, Ясен Щерев
ГЕРБ-СДС: Владислав Горанов, Мария Димитрова, Евгени Дянков
ПП–ДБ: Павел Попов, Стела Николова, Калоян Иванов
''Възраждане'': Коста Стоянов
4 МИР - Велико Търново
''Прогресивна България'': Янка Тянкова, Георги Чакъров, Диана Димитрова, Александър Узунов, Валентин Гечевски
ГЕРБ-СДС: Костадин Ангелов
ПП–ДБ: Йордан Терзийски
"Възраждане": Ангел Янчев
5 МИР - Видин
"Прогресивна България": Цветомир Цветанов, Лилия Димитрова
ГЕРБ-СДС: Росица Кирова
ПП–ДБ: Любен Иванов
6 МИР - Враца
"Прогресивна България": Иван Шишков, Георги Митов, Михаил Михайлов, Тихомир Кръстев
ГЕРБ-СДС: Красен Кръстев
ДПС: Иво Цанев
7 МИР - Габрово
"Прогресивна България": Николай Косев, Данаил Петков
ГЕРБ-СДС: Томислав Дончев
ПП–ДБ: Богомил Петков
8 МИР - Добрич
"Прогресивна България": Румен Мунтянов, Стоян Петров, Стелиян Гандев
ГЕРБ-СДС: Деница Сачева
ПП-ДБ: Свилен Трифонов
9 МИР - Кърджали
ДПС: Делян Пеевски, Байрам Байрам, Айтен Сабри
"Прогресивна България": Иван Демерджиев
"Възраждане": Георги Георгиев
10 МИР - Кюстендил
"Прогресивна България": Явор Гечев, Ивайло Петров
ГЕРБ-СДС: Христо Терзийски
ДПС: Николай Златарски
11 МИР - Ловеч
"Прогресивна България": Ивет Горанова, Тихомир Тотев
ГЕРБ-СДС: Николай Нанков
"Възраждане": Ивелин Първанов
12 МИР - Монтана
"Прогресивна България": Димитър Петров, Даниела Георгиева
ГЕРБ-СДС: Румен Христов
ДПС: Надя Петрова
13 МИР - Пазарджик
"Прогресивна България": Гълъб Донев, Георги Петров, Пламен Тодев, Милен Трифонов, Васил Филев
ГЕРБ-СДС: Стефан Мирев
ПП-ДБ: Ивайло Шотев
ДПС: Искра Михайлова-Копарова
14 МИР - Перник
"Прогресивна България": Петър Витанов, Мартин Жлябинков
ГЕРБ-СДС: Георг Георгиев
"Възраждане": Димо Дренчев
15 МИР - Плевен
"Прогресивна България": Димитър Здравков, Борислав Георгиев, Иван Вачев, Лорин Лоринков, Антонио Василев
ГЕРБ-СДС: Валери Лачовски
ПП-ДБ: Богдан Богданов
ДПС: Димитър Аврамов
16 МИР - Пловдив-град
"Прогресивна България": Владимир Николов, Катя Стайкова, Петър Тодоров, Стефан Свиленов, Даниела Николова-Кършева, Нели Карабахчиева, Христо Симеонов
ГЕРБ–СДС: Бойко Борисов, Красимир Терзиев
ПП–ДБ: Асен Василев, Чило Попов
"Възраждане": Ангел Георгиев
17 МИР - Пловдив-област
"Прогресивна България": Иван Лалов, Йордан Йовчев, Галин Дурев, Димитър Балев, Петър Янков, Павлина Ковачева, Стефан Цанков, Иван Мавродиев
ГЕРБ-СДС: Цвета Караянчева
ПП-ДБ: Йордан Иванов
"Възраждане": Кръстьо Врачев
18 МИР - Разград
"Прогресивна България": Маломир Власов, Рашид Узунов
ПП–ДБ: Джипо Джипов
ДПС: Левент Апти
19 МИР - Русе
"Прогресивна България": Живка Бучуковска, Емил Денков, Симеон Иванов, Красимир Иванов
ГЕРБ-СДС: Теменужка Петкова
ПП-ДБ: Надежда Йорданова
ДПС: Атидже Алиева-Вели
20 МИР - Силистра
"Прогресивна България": Слави Василев, Димитър Тодоров
ГЕРБ–СДС: Милен Делийски
ДПС: Тансер Бейти
21 МИР - Сливен
"Прогресивна България": Весела Момчева-Таун, Димитър Кънев, Ивайло Христов, Валентин Петров
ГЕРБ-СДС: Десислава Танева
ПП-ДБ: Татяна Султанова-Сивева
22 МИР - Смолян
"Прогресивна България": Петър Стойчев, Стефан Сабрутев
ГЕРБ-СДС: Красимир Събев
ДПС: Халил Летифов
23 МИР - София
"Прогресивна България": Михаела Доцова, Даниел Парушев, Динко Странски, Нихал Юзерган, Здравко Огнянов, Ирина Асиова-Диамант, Иван Голомеев, Светла Коджабашева
ПП-ДБ: Божидар Божанов, Елисавета Белобрадова, Атанас Атанасов, Венко Сабрутев, Стою Стоев, Александра Стеркова, Иво Михайлов
ГЕРБ-СДС: Рая Назарян, Тома Биков, Александър Иванов
"Възраждане": Цончо Ганев
24 МИР - София
"Прогресивна България": Стефан Белчев, Александра Вълчева, Васил Горанов, Иван Янев, Владимир Раков, Нели Андреева
ПП-ДБ: Ивайло Мирчев, Анна Бодакова, Мартин Димитров, Велислав Величков
ГЕРБ-СДС: Делян Добрев, Йорданка Фандъкова
"Възраждане": Петър Петров
25 МИР - София
"Прогресивна България": Румен Радев, Константин Проданов, Румяна Петрова, Тодор Барболов, Асен Бабачев, Иван Ангелов, Момчил Терзийски
ПП-ДБ: Бойко Рашков, Александър Симидчиев, Катя Панева, Марин Тихомиров
ГЕРБ-СДС: Стефан Арсов, Лъчезар Иванов
"Възраждане": Костадин Костадинов
26 МИР - София-област
"Прогресивна България": Румен Миланов, Антон Кутев, Тодор Джиков, Здравко Марков, Бойко Младенов
ГЕРБ-СДС: Младен Маринов, Валентин Милушев
ПП-ДБ: Атанас Славов
27 МИР - Стара Загора
"Прогресивна България": Александър Пулев, Крум Неделков, Елена Нонева, Вяра Петрова, Мариям Сакъз, Красимир Папазов
ГЕРБ-СДС: Красимир Вълчев, Илиана Жекова
ПП–ДБ: Радослав Рибарски
ДПС: Шендоан Халит
"Възраждане": Искра Михайлова
28 МИР - Търговище
"Прогресивна България": Илко Илиев, Георги Георгиев
ДПС: Неждет Шабан, Джем Яменов
29 МИР - Хасково
"Прогресивна България": Димитър Стоянов, Радослав Вълчев, Светлана Митошева, Десислава Костова, Надежда Колева-Стойчева
ГЕРБ–СДС: Георги Станков
ПП–ДБ: Владислав Панев
ДПС: Станислав Анастасов
30 МИР - Шумен
"Прогресивна България": Явор Плашилски, Стела Загорчева-Серафимова, Милена Недева
ГЕРБ-СДС: Даниел Митов
ПП–ДБ: Айлин Пехливанова
ДПС: Хамид Хамид
31 МИР - Ямбол
"Прогресивна България": Енчо Керязов, Стоян Петков, Иван Димитров
ДПС: Сейфи Мехмедали
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!