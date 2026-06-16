Движението в платното за Пловдив на АМ "Марица" (от 16-и до 19-и км) се ограничава от днес до 26 юни за спешен ремонт на асфалта. Ремонтните дейности се извършват в участък с висока концентрация на пътни инциденти на територията на област Стара Загора, като целта е трасето да бъде напълно обновено преди пика на летния сезон. По време на строителните работи трафикът е пренасочен двупосочно в платното в посока Свиленград, съобщават от АПИ за Plovdiv24.bg.

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