Движението в платното за Пловдив на АМ "Марица" (от 16-и до 19-и км) се ограничава от днес до 26 юни за спешен ремонт на асфалта. Ремонтните дейности се извършват в участък с висока концентрация на пътни инциденти на територията на област Стара Загора, като целта е трасето да бъде напълно обновено преди пика на летния сезон. По време на строителните работи трафикът е пренасочен двупосочно в платното в посока Свиленград, съобщават от АПИ за Plovdiv24.bg.
Препоръки за безопасност и актуална информация:
- Апел към шофьорите: От АПИ призовават за повишено внимание, стриктно спазване на временната сигнализация, ограниченията на скоростта и пълна забрана за рискови изпреварвания.
- Пътна обстановка в реално време: Актуална информация за ремонтите и трафика в страната може да се следи на сайта на АПИ (www.api.bg) или денонощно на националния телефон 0700 130 20.