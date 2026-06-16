Текущите ремонти по автомагистралите "Тракия" и "Хемус" ще приключат изцяло до края на юни, съобщиха от ръководството на АПИ за Plovdiv24.bg. Обещанието им за по-безопасно и удобно пътуване идва на фона на сериозен хаос и километрични задръствания, които изнервиха хиляди шофьори по основните магистрали в последните дни. Огромните тапи в ремонтните участъци предизвикаха вълна от недоволство сред пътуващите и поставиха под въпрос готовността на инфраструктурата за летния сезон.

Без строителни дейности по магистралите през юли и август

От АПИ подчертават, че настоящите ремонти са неотложни за безопасността, но администрацията се съобразява изцяло с активния туристически сезон. През месеците юли и август, когато трафикът към морските и планинските курорти е най-интензивен, по основните пътни артерии няма да се извършват никакви ремонтни дейности.

Ограничения за тежкотоварните камиони в пиковите часове

За да се предотврати образуването на тапи и да се облекчи движението на леките автомобили по АМ "Тракия", се въвежда временна организация на движението. Всички камиони над 12 тона ще бъдат спирани в участъците с ремонт през уикенда:

Всеки петък: от 16:00 ч. до 23:00 ч.

Всяка неделя: от 15:30 ч. до 22:00 ч.

Спрените тежкотоварни автомобили ще се пренасочват за преминаване по Подбалканския път (Път I-6).

Къде се извършват ремонти в момента?

В оставащите седмици до края на юни строителните екипи работят по следните направления:

АМ "Тракия": Обновяват се участъци в лошо състояние на територията на областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол.

АМ "Хемус" Извършва се подмяна на асфалтовата настилка на 9-километров участък в платното в посока Варна (Софийска област).

Нов модел на диалог между държавата и туристическия сектор

Като ключов резултат от срещата, държавната администрация и бизнесът постигнали споразумение за бъдещо партньорство. Всички предстоящи пътни ремонти, които осигуряват достъп до основни туристически обекти в страната, вече ще се координират предварително с бранша. Това ще позволи на хотелиерите и ресторантьорите да планират по-добре своите програми и да се избегнат загуби по време на силните периоди за българския туризъм.