Преди минути лидерът на ИТН Слави Трифонов направи публично достояние официалния отговор на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно разследването на мистериозния случай "Петрохан". Публикацията идва след поредица от открити писма на Трифонов, в които той настояваше за пълна прозрачност от страна на МВР поради огромния обществен интерес около трагедията, съобщава Plovdiv24.bg. Разкриването на кореспонденцията хвърля нова светлина върху институционалния отговор по казуса, който продължава да вълнува обществото и да провокира разнопосочни версии. Ето какво пише в писмото:

"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ,

Във връзка с постъпило в Министерството на вътрешните работи Ваше писмо, вх. № УРИ 812100-9395/26.05.26 г., и писмо, вх. № УРИ 812100-9530/28.05.26 г., препратено от главния секретар на Министерския съвет, Ви уведомявам следното:

В МВР се провежда разследване по случая "Петрохан" под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - София, което към настоящия момент не е приключило.

По досъдебното производство се провеждат активни действия по разследването с оглед разкриването на обективната истина и събирането на необходимите доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора.

Предвид горното информация по същество относно хода, извършените действия по разследването и събраните доказателства по досъдебното производство може да бъде предоставена единствено от компетентната прокуратура.

МИНИСТЪР: Иван Демерджиев"

Институционално бягство от отговорност

В изявлението си Трифонов критикува министъра, че използва прокуратурата като параван, за да избегне даването на реални отговори на обществото. По думите му МВР и държавното обвинение първоначално са поддържали редовна комуникация чрез съвместни пресконференции. Тази практика обаче е била прекратена внезапно с идването на кабинета "Гюров" - тенденция, която продължава и при настоящото ръководство на министерството.

Въпроси без отговор и двоен стандарт

Лидерът на ИТН обърна внимание и на конкретни действия на министъра, които според него си противоречат с официалните оправдания. Трифонов попита директно защо, след като казусът е изцяло в правомощията на прокуратурата, Иван Демерджиев е провел лични срещи с майките на загиналите Ивайло Калушев и Николай Златков, вместо да ги пренасочи към съдебните органи.

Аз искам отговори, а не оправдания за това, че няма отговори, категоричен е Трифонов в края на обръщението си.

Ето какво още казва в публикацията си Слави Трифонов:

Господин Демерджиев,

не Ви ли е ясно, че като продължавате да си мълчите, провокирате всякакви конспиративни теории по случая "Петрохан"? Или има факти, които не Ви харесват лично на Вас и не желаете да ги огласявате? Не разбирате ли, че в крайна сметка не можете да скриете истината и когато тя излезе наяве, цялото сегашно забавяне ще се стовари на Вашия гръб?

Господин министър, обществото очаква от Вас действия, а не оправдания.