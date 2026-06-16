Неочаквани ангажименти, семейни проблеми или други неотложни обстоятелства могат да наложат отсъствие от работа в момент, когато платеният годишен отпуск вече е изчерпан. В подобна ситуация много служители се питат имат ли право на допълнителни почивни дни и какви са условията за това.

Справка на Plovdiv24.bg в Кодекса на труда показва, че работниците и служителите могат да поискат неплатен отпуск, но предоставянето му в повечето случаи зависи от работодателя. Правилата са разписани в чл. 160 от Кодекса на труда, като последните промени са в сила от 2024 година.

Кой има право да поиска неплатен отпуск?

Според чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда всеки работник или служител може да подаде искане за неплатен отпуск, независимо от трудовия си стаж и без значение от причината за отсъствието.

Важно е обаче да се знае, че отпускът обикновено се разрешава по преценка на работодателя, освен в случаите, изрично предвидени в закона.

Кога работодателят няма право да откаже?

Законодателството предвижда няколко ситуации, в които неплатеният отпуск трябва да бъде разрешен задължително.

Сред тях са:

при изпълнение на изборна държавна или обществена длъжност – чл. 160, ал. 3 от Кодекса на труда.

при постъпване на работа в институции на Европейския съюз, ООН, НАТО или други международни организации, като в този случай може да бъде предоставен неплатен отпуск до една година – чл. 160, ал. 4 от Кодекса на труда.

Допълнителни хипотези са уредени и в други нормативни актове, включително при обучение, определени семейни обстоятелства или отглеждане на дете.

Зачита ли се за трудов стаж?

Това е един от най-често задаваните въпроси. Съгласно чл. 160, ал. 2 от Кодекса на труда до 30 работни дни неплатен отпуск в рамките на една календарна година се признават за трудов стаж.

Дните над този лимит не се зачитат за трудов стаж, освен ако в закон или подзаконов нормативен акт не е предвидено друго.

Каква е процедурата?

За да ползва неплатен отпуск, служителят трябва да подаде писмена молба до работодателя, в която посочва периода на отсъствие. Посочването на причина не е задължително, но често улеснява преценката на работодателя.

При одобрение се издава писмена заповед

Ако искането бъде отхвърлено, служителят не може да наложи ползването на неплатен отпуск, освен когато става дума за някой от случаите, в които законът задължава работодателя да го разреши.

Plovdiv24.bg съветва да мислите два хода напред, когато планирате колко дни ще почивате. Добре ще бъде, всяка година да "заделяте“ поне 3 дни, неизползван платен годишен отпуск, за да не попадате в хипотеза.