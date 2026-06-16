Когато държавата не може да осигури място в общинска ясла, би трябвало да компенсира всички родители по един и същи начин. В момента едни родители получават компенсации, защото са успели да намерят място в лицензирана частна ясла. Други не получават нищо, защото в техния квартал няма свободни места в частните ясли или защото единствената реална възможност за тях остава родителски кооператив, детски център или друга форма на организирана грижа. Това заяви Моника Василева от ВМРО – Българско национално движение.

Време е Министерство на здравеопазването да отговори на един прост въпрос – защо две неприети деца се третират различно, след като причината и за двете е една и съща – липсата на място в общинска ясла, категорична е Василева.

Тя е изпратила писмо до министъра на здравеопазването Катя Ивкова, в което настоява за изготвяне на справедлив механизъм за компенсация на семействата, чиито деца не са приети в държавна или общинска ясла.

Както МЗ започна да разнищва схемата с огромните възнаграждения на директори на държавни болници в тежко финансово състояние, така трябва преосмисли и механизма, по който компенсира неприетите в ясла деца, посочва Василева.

"В момента държавата плаща 100% за дете в общинска ясла, но 0% за дете, което не се отглежда в лицензирана частна ясла или с детегледачка. И в двата случая обаче говорим за българско дете, за което семейството плаща данъци. Сега публичният ресурс е обвързан със сградата, а не с детето, което е несправедливо. Парите трябва да следват детето, а не адреса на институцията", смята тя.

"Две деца са еднакво неприети в общинска ясла поради липса на места. И двете семейства плащат от собствения си бюджет за отглеждането на детето. Едното получава компенсация, другото не. Недостигът на места не е по вина на родителите. Те не са избирали дали в квартала им да има частна ясла, нито колко свободни места да предлага тя. В много райони на София родителите са принудени да търсят каквато и да е форма на грижа, за да могат да се върнат на работа и да издържат семействата си", обяснява за проблема представителката на ВМРО.

Тя е категорична, че държавата не трябва да компенсира лиценза. Тя трябва да компенсира факта, че не е успяла да осигури място на детето. По думите ѝ държавата в момента финансира сградата, а не детето, и именно тук се корени основният проблем.

Ако едно дете посещава общинска ясла или детска градина, държавата и общината осигуряват издръжка за него. Ако обаче родителите изберат частна грижа – родителски кооператив, детски център или друга форма на организирана грижа, която не е предвидена в наредбата, те плащат всичко от собствения си джоб, въпреки че детето е същото българско дете и неговото право на публично финансиране не би трябвало да изчезва.

Затова Моника Василева предлага въвеждането на принципа "Парите следват детето“, което ще доведе до няколко важни положителни резултата:

Осигурява се реален избор на родителите;

Намалява се натискът върху общинската система;

Освобождават се места за други деца;

Публичният ресурс продължава да се използва за детето, за което е предназначен;

Премахва се дискриминацията между родители, които са избрали различни форми на грижа;

Намаляват се списъците на чакащите без необходимост от изграждане на огромен брой нови сгради.

В момента държавата фактически наказва семействата, които сами решават проблема с липсата на места. Родители, които не заемат място в общинска ясла или детска градина и поемат значителни разходи за частна грижа, не получават същата подкрепа, която държавата би предоставила, ако детето беше в общинската система.