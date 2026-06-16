Министър-председателят Румен Радев представи официално Системата за Интегриран Граждански Мониторинг и Анализ (СИГМА), разработена като нов публичен инструмент за прозрачност на обществените поръчки и автоматизиран контрол върху разходването на бюджетните средства. Дигиталната платформа е създадена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в рамките на първия месец от работата на кабинета.

За технологичните възможности на новия инструмент и засилените мерки за сигурност около държавния ресурс информира Plovdiv24.bg. В официалното представяне на платформата взе участие и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Противодействие на икономически кръгове

Според премиера тази инициатива изразява поетите ангажименти за осигуряване на по-голяма прозрачност в управлението и елиминиране на възможностите за злоупотреби. Радев подчерта, че основната цел е не само да се ограничи достъпът на определени икономически кръгове до публичните ресурси, но и да се създадат дългосрочни механизми, които да предотвратят бъдещо овладяване на институции и обществени средства. Той допълни, че реализирането на този автоматизиран контролен инструмент е важна крачка, направена в самото начало на управленския мандат.

Пълно проследяване на парите от бюджета

Новата софтуерна платформа има способността да събира, обобщава и анализира огромни обеми от данни, свързани с държавните поръчки и разходването на публични средства. Чрез нея ще може бързо и лесно да се проследява точната траектория на бюджетните средства, кои конкретни компании печелят процедурите и по какъв механизъм са избрани за изпълнители. Инструментът ще генерира детайлни справки за реалната стойност на договорите, общия брой на участвалите фирми и конкретния начин на провеждане на самите процедури.

Откриване на рискове от нарушения

Новата система е проектирана така, че ясно да показва дали договорите се възлагат в условия на реална пазарна конкуренция или при умишлено ограничен брой участници. Това ще позволи на контролните органи много по-лесно да идентифицират потенциални рискове и нарушения при разпределянето на поръчките. Проектът се определя като решителна стъпка към повишаване на доверието в държавните институции, като платформата ще бъде напълно достъпна и полезна както за държавната администрация, така и за представителите на бизнеса, медиите и цялото общество.