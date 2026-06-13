Ремонтите по основните пътни отсечки в страната ще приключат до две седмици и преди края на месеца движението ще бъде възстановено без ограничения. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, информира Plovdiv24.bg.

По думите му ремонтните дейности са били наложителни, въпреки временните затруднения за пътуващите и туристическия сектор.

Спешни ремонти преди активния сезон

Шишков подчерта, че се ремонтират участъци от магистралите, където намесата не е могла да бъде отложена.

Нямаше как да оставим тези отсечки в това състояние. Трябваше спешно да направим ремонтите. Започнахме ги с ясното съзнание, че ще създадем проблем, но във време, в което проблемът може да бъде понесен, каза министър Шишков.

Той увери, че ремонтите ще приключат преди края на месеца и изрази надежда за успешен летен сезон по Черноморието.

Недостиг на магистрали в страната

Регионалният министър коментира и състоянието на пътната инфраструктура в България. Според него страната продължава да изпитва сериозен недостиг на магистрали, особено по направлението север – юг.

"България няма изградени магистрали по оста север – юг. Трябва да довършим пътя на позора от Видин до Кулата“, заяви Шишков.

По думите му през последните години липсата на достатъчно проектиране и строителство е довела до сериозно изоставане спрямо съседните държави.

Възможност за концесионно строителство

Шишков посочи, че един от вариантите за ускоряване на инфраструктурните проекти е изграждането на нови магистрали чрез концесии. Според него държавата може да поеме проектирането и подготовката на проектите, а реализацията да се осъществява с участието на частни инвеститори.

Всеки може да бъде поканен да строи магистрала у нас. Магистрала "Струма" например си има стари договори за строителство, но магистралите, за които в момента не е започнато проектиране, за тях става дума. Идеята е в рамките на година и половина да започнем да вадим готови проекти. Тези проекти да имат реализация не от държавния бюджет, а от концесия. Нашият интерес е най-важен в случая, разбира се, при една сделка интересът винаги е от двете страни, поясни министър Шишков в предаването "Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Проверки на язовирите и проблемите с водоснабдяването

Министърът съобщи още, че предстоят проверки на язовирите в страната. По думите му един от най-сериозните проблеми пред водоснабдяването остава остарялата инфраструктура.

"Огромно количество от водопроводната мрежа е остаряло. Колкото и вода да имаме, ако се губи 70-80% от водата, няма значение“, заяви Шишков.

Решенията изискват време

Според регионалния министър проблемите във водния сектор не могат да бъдат решени за кратък период. Той подчерта, че натрупаните трудности са резултат от десетилетия недостатъчни инвестиции и забавени инфраструктурни проекти.

"Нещата са изостанали с десетилетия“, заключи Иван Шишков.