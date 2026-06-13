В основата на предложението за нова данъчна система в България, поддържано от БСП, стои идеята хората с по-ниски и средни доходи да дишат по-спокойно, докато тези, които печелят много, да отделят по-голям процент за държавата.

Самият модел предвижда въвеждането на необлагаем минимум, което означава, че върху сумата до размера на минималната работна заплата няма да се плаща абсолютно никакъв данък (0%). За по-голямата част от работещите, които вземат до 2500 евро на месец, данъкът ще се запази на сегашните 10%.

Разликата идва за хората с по-високи възнаграждения. При доходи над 2500 евро данъчната ставка ще започне да се покачва плавно, с малки стъпки нагоре. Тази прогресия ще достигне своя таван от 25% чак за най-високите заплати в страната - тези, които надхвърлят 10 000 евро на месец. Според разчетите на левицата, тази реформа би донесла чист нетен ефект за държавния бюджет в размер на до 75 милиона лева.

Тези параметри коментира в предаването "РеВизия“ по NOVA NEWS бившият заместник социален министър от БСП Иван Кръстев, според когото промяната в данъчния модел е ключова за стабилизирането на страната.

Според Иван Кръстев България е трябвало да поддържа много по-активна политика по доходите, за да подпомогне най-уязвимите слоеве на обществото след COVID кризата и началото на войната в Украйна. В настоящия момент, вместо да се търсят начини за механично намаляване на разходите, държавата трябва да се фокусира върху увеличаване на приходите в хазната.

"Основният проблем е в това, че когато сме изправени пред предизвикателство, което изисква по-голямо участие на държавата - инвестиции, социални плащания, ние търсим решение как да намалим разходите, а не как да увеличим приходите. Ние трябва да увеличим преразпределителната функция на държавата, поне до средното ниво на държавите в Европейския съюз“, подчерта той.

Бившият заместник-министър е категоричен, че държавата трябва едновременно да продължи да инвестира и да се грижи за доходната политика, тъй като именно вътрешното потребление е основният двигател на икономическия растеж. Той отчете като сериозен проблем неизпълнението на капиталовата програма за инвестиции, но напомни, че поддържането на този икономически модел изисква адекватна политика по доходите.

Кръстев изрази и загриженост относно забавянето на бюджетната процедура, като посочи, че липсата на конкретно предложение за закон за бюджета свива времето за неговото изпълнение. Според него оставащото време за реализиране на планираните разходи е силно ограничено, което ще попречи на пълноценното им усвояване.

Данъчният дебат у нас се подновява на фона на сериозно разделение в обществото - докато КТ "Подкрепа“ настоява за вдигане на данъците и промяна на системата, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обявява твърдо против подобни мерки.