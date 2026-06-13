БСП ще реши дали да подкрепи евентуална кандидатура на Илияна Йотова на предстоящите президентски избори, след като стане ясно какви са нейните намерения. Това заяви лидерът на партията Крум Зарков.

Решението зависи от плановете на Йотова

По думите на Зарков левицата ще вземе решение за евентуална подкрепа, когато разполага с повече яснота относно бъдещите планове на Илияна Йотова.

Той не коментира конкретни сценарии за изборите, но подчерта, че позицията на партията ще бъде определена след като ситуацията се изясни.

Положителна оценка за кабинета

Лидерът на БСП даде положителна оценка за първите дни от работата на правителството на Румен Радев.

Новият кабинет направи добро първо впечатление, като идентифицира най-важните за обществото въпроси – цените, съдебната реформа и бюджета, заяви Крум Зарков, цитиран от БНР.

Предизвикателствата предстоят

Според него обаче най-сериозните изпитания пред управлението тепърва предстоят.

Зарков посочи, че добрият старт трябва да бъде последван от конкретни резултати по темите, които пряко засягат гражданите.

Фокус върху съдебната реформа

По отношение на съдебната реформа лидерът на БСП коментира, че вниманието трябва да бъде насочено към реалните действия.

Според него ключово значение ще имат предстоящите решения и изборът на нови кадри в системата, които ще покажат доколко реформата може да бъде реализирана на практика.