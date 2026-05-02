Деканът на Юридическия факултет в СУ проф. Даниел Вълчев обяви, че темата за евентуалната му кандидатура за президент остава отворена, макар да очаква появата на други силни претенденти. Пред БНР бившият вицепремиер анализира резултатите от проведените на 19 април избори и очерта основните предизвикателства пред бъдещото управление.

Той подчерта, че изминалата кампания е донесла няколко позитивни новини, сред които високата активност на гражданите и отпадането на партии с неясен профил. Според него етапът на "временните решения“, чийто майстор е бил Бойко Борисов, е напът да приключи, отваряйки път към по-стабилни перспективи за публичните системи.

Проф. Вълчев посочи и трудностите, с които Румен Радев ще се сблъска при предстоящото си управление, визирайки натрупаните кредити в икономиката и сложната международна ситуация. Деканът на Юридическия факултет отхвърли обвиненията в липса на проевропейска ориентация към държавния глава и призова България да прекрати "слугинския манталитет“ в международните организации. По думите му представителите на страната ни в ЕС и НАТО трябва да говорят със самочувствие, вместо да търсят одобрението на лидери като Урсула фон дер Лайен.

Относно конфликта в Украйна, проф. Даниел Вълчев изрази мнение, че Европейският съюз в момента няма ясна концепция за неговото финализиране. Той определи икономическата подкрепа за Украйна като принципно правилна, но настоя за по-прагматична политика и бързо затваряне на конфликта, който се развива в непосредствена близост до границите ни. Според него абсолютно необходимо условие за постигане на мир е започването на диалог между Европейския съюз и Русия.