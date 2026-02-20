© ФОКУС ИТН ще изреже "петроханския тумор“, наречен служебен кабинет в момента!



Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов.



По думите му в служебния кабинет има хора, които са свързани с казуса "Петрохан“.



Бабаланов заяви, че оставката на Цицелков е благодарение на ИТН.



По-рано днес в зала Тошко Йорданов извади и прочете документи, които показват, че Цицелков е бил съден три пъти.



"Цицелков падна, ред е на Янкулов!", каза още той, а Тошко Йорданов добави, че идва ред и на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.