Певицата Луна: Дойде ли най-после моят ред?

© Facebook Дойде ли най-после моят ред? Това попита поп фолк певицата Луна във Facebook пост.



"Години наред ме гледахте, слушахте и обсъждахте. Казвахте, че Луна е различна, че Луна е смела и че Луна не се страхува да казва истината.



Днес, когато старите лица си тръгват и държавата отново е на кръстопът, аз питам открито – кой ще поеме отговорност?



Ако отново се кандидатирам за президент, няма да бъда удобна. Няма да мълча. Няма да се крия зад празни думи. Ще бъда проактивна, ще действам и ще говоря ясно – за хората, за България, за бъдещето.



Нашата страна има нужда от смелост, енергия и истина. А аз винаги съм имала глас – и на сцената, и в живота.



Мили мои, въпросът вече не е дали мога.



Въпросът е – готови ли сте?“, пише още Луна.



На изборите за президент през 2021 година Луна задмина по резултат Волен Сидеров, Горан Благоев, Светльо Витков, Веселин Марешки и Валери Симеонов. Тя взе 0.81% от гласовете.