По време на открита дискусия за Териториалния план за справедлив преход на област Кюстендил, проведена в община Дупница, представители на Министерството на енергетиката, депутати и местна власт обсъдиха бъдещето на въглищните региони и перспективите пред енергийния сектор.

Според участниците в срещата въглищните мощности продължават да бъдат стратегически важен елемент в енергийния микс на страната в период на ускорен преход към нисковъглеродна икономика.

В рамките на обсъждането директорът в Министерството на енергетиката Иван Маринов отбеляза, че въглищните тецове са постигнали целите за декарбонизация за 2025 година.

Беше подчертано, че ТЕЦ "Бобов дол“ е сред предприятията, които целенасочено и отговорно търсят решения за адаптация към новите европейски изисквания.

За успокоение на местните хора и загрижени екоактивисти инж. Маринов акцентира, че постигнатата въглеродната интензивност в ТЕЦ "Бобов дол“ е доста по-ниска от класическа централата заради използването на биомаса, което го превръща в успешен пример за индустриална трансформация.

Представителят на министерството даде положителна оценка за бързата реакция за ремонт на втори енергоблок след временното спиране на работа с принудителна административна мярка от последните дни.

"Нашето разбиране е, че има условия за работа на всички блокове на ТЕЦ-а в най-скоро време“, е констатацията на инж. Маринов.

"Наред с поддържането на съществуващите мощности ТЕЦ "Бобов дол“ изпълнява и мащабна инвестиционна програма, насочена към диверсификация на дейността“, сподели Любомир Спасов – представител на централата. Той съобщи, че в близките

дни предстои въвеждането в експлоатация на система за съхранение на електроенергия чрез батерии, като паралелно продължава реализацията на други проекти от програмата за модернизация.

Сред най-значимите проекти е изграждането на инсталация за производство на биогаз, която е планирано да заработи до края на 2026 г. Инвестицията надхвърля 10 млн. евро и е част от по-широк план за трансформация, включващ развитие на възобновяеми енергийни източници и нови нисковъглеродни технологии.

Според ръководството на централата именно този балансиран подход ще позволи запазването на производствения капацитет, работните места и ключовата роля на предприятието в електроенергийната система на страната.

По време на дискусията единодушно беше подчертано значението на ТЕЦ "Бобов дол“ за местната икономика. Централата осигурява заетост на над 1200 души от региона, а приносът му към бюджета на Дупница е 1.5 милиона евро месечно.

Участниците в обсъждането се обединиха около заключението, че успешният преход към по-чисти технологии трябва да бъде съчетан със запазване на индустриалната активност и икономическата жизнеспособност на ангажираните общини.