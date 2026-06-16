Държавата се опитва да спре поскъпването на живота с козметични мерки, но те са обречени на провал. Причината е проста. Пазарът е залят от огромно количество "незаработени“ пари. Старши икономистът Георги Ангелов обясни ситуацията с ясна метафора.

Представете си, че има порой, потоп, а от покрива ни капе и ние се опитваме да запушим дупката с малко пластилин. Този потоп ще отнесе цялата къща! Точно това се случва в момента. Ние се занимаваме с мерки за цените на 20-30 стоки, докато в икономиката се вливат 20 милиарда евро, които тя не е произвела. обяснява образно ситуацията икономистът Георги Ангелов в подкаста на "Спонтанният ред“ на Института за пазарна икономика (ИПИ)

Икономистът е категоричен, че когато останалите 3000 цени на пазара вървят нагоре, административното натискане на шепа стоки няма никакъв реален ефект. Макроикономически проблем не се решава с микроикономическо "запушване на дупки“.

Числата зад този процес са стряскащи. За един месец заплатите в частния сектор са нараснали с 267 милиона евро. Това са истински, изработени пари, които идват от реален растеж. В същото време обаче, само през държавния дефицит се изливат три пъти повече средства. Ако добавим и банковите кредити за гражданите, бързите заеми и лизингите, в системата влизат още около два милиарда евро.

Ето го парадокса. Заплатите на хората растат умерено и заслужено – с 267 милиона евро. В същото време, през дефицита и кредитите, в икономиката се наливат близо 7.5 пъти повече средства от други източници. Ние не сме произвели толкова много, а сме заляли пазара с пари. Как тогава да няма инфлация? пита реторично икономистът

Ангелов напомни фундаменталното правило на икономиста Милтън Фридман, че инфлацията в крайна сметка е монетарен феномен. Ако количеството пари в обращение расте в пъти по-бързо от темпа на производство, инфлацията е неизбежна.

При това изобилие от "лесни пари“ всеки субект на пазара, от големите вериги до кварталната фризьорка, ветеринарния лекар или плочкаджията, вдига цените си, защото усеща засиленото търсене.

Преди време тези излишни капитали отиваха главно за покупка на имоти и надуваха цените там. Сега обаче този процес затихва и парите отиват директно за ежедневното потребление, което вдига сметките ни в магазина. Тези излишни милиарди няма къде другаде да отидат, освен да надуят вътрешните цени или да изтекат за вносни стоки.

За да се спре това безумно поскъпване, според Ангелов държавата трябва да смени подхода.

Вместо да контролира цените по административен път, тя трябва да спре да налива пари през дефицити и да балансира финансите си. Истинското решение е на пазара да има повече производители, повече преработватели и реална конкуренция на едро и на дребно. Държавата трябва да привлича инвеститори, а Комисията за защита на конкуренцията да следи изкъсо пазара и да не позволява монополи. Без овладяване на финансовия поток отгоре и без реално производство, инфлацията просто няма как да бъде спряна.