Заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов изненадващо е уволнен от поста. Това съобщава друг бивш зам.-министър Тома Белев във Facebook.
Отстраняването на Косадинов е станало на 9 юни, но все още не е съобщено от правителствената пресслужба.
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на МОСВ също показа, че името на Атанас Костадинов вече не фигурира в екипа на Министерството.
Той припомня, че Костадинов беше "първият назначен заместник-министър" в правителството на Румен Радев веднага след полагането клетвата. Причината за уволнението на Атанас Костадинов остава неясна към този момент.