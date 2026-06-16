Заместник-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов изненадващо е уволнен от поста. Това съобщава друг бивш зам.-министър Тома Белев във Facebook.

Отстраняването на Косадинов е станало на 9 юни, но все още не е съобщено от правителствената пресслужба.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на МОСВ също показа, че името на Атанас Костадинов вече не фигурира в екипа на Министерството.

Назначават ги с шум и фанфари и ги освобождават тихомълком. Някой управляващ дали ще обясни защо Атанас Костадинов вече не е заместник министър на околната среда? Все пак беше първият назначен заместник министър в този кабинет веднага след клетвата на министерски съвет, написа Белев в социалната мрежа.

Той припомня, че Костадинов беше "първият назначен заместник-министър" в правителството на Румен Радев веднага след полагането клетвата. Причината за уволнението на Атанас Костадинов остава неясна към този момент.