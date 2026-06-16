15-годишен младеж бе заловен да управлява лек автомобил в присъствието на двамата си родители по време на мащабна акция за пътна безопасност в София. Непълнолетният водач е бил спрян за проверка около 23:00 часа на 12 юни от съвместен екип на Трето районно управление и Специализираните полицейски сили.

Подробности за фрапиращия случай разкри заместник-началникът на Трето РУ комисар Станислава Тодорова. Тя поясни, че засилените проверки на пътя се извършват по разпореждане на МВР и СДВР.

Родителско безотговорност и нередовни документи

По време на проверката полицейските служители установили, че бащата на момчето е във видимо нетрезво състояние. При първоначалния разговор родителите обяснили, че синът им сам е пожелал да кара и те му позволили за кратък участък, тъй като сметнали, че в района няма голямо движение. Впоследствие обаче семейството е отказало да даде официални сведения в районното управление.

Освен неправоспособния шофьор, контролните органи констатирали, че представеният регистрационен талон на автомобила е нередовен. Колата е собственост на лизингова фирма, която в момента се проверява. Полицията вече е идентифицирала и разпитала както лицето, вписано като ползвател в невалидния талон, така и реалния ползвател на превозното средство.

Санкциите на закона и неефективността на глобите

Според действащото законодателство наказанието за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач е административно и възлиза на 150 евро – сума, която комисар Тодорова отчете като неефективна. Тя направи и паралел с по-строгите наказания за шофиране под въздействието на алкохол, където над 1,2 промила се образува досъдебно производство, а в определени случаи превозното средство се изземва. На въпрос дали за нетрезв родител на практика се оказва по-изгодно да сложи детето си зад волана, вместо да шофира сам, комисарят отговори лаконично, че това "може би“ е така.

Противодействие на незаконните гонки и дрифтове

Комисар Тодорова коментира пред Nova, че са предприети мерки срещу незаконните автомобилни гонки и дрифт събирания в София. Участниците в тези прояви се организират в социалните мрежи и избират широки, слабо натоварени пространства като необитаеми терени и паркинги на търговски обекти. СДВР следи групите чрез денонощно видеонаблюдение, сигнали от граждани и засилени контролни пунктове, което вече принуждава нарушителите да избягват зоните с полицейско присъствие.