Само две области не са предупредени за утре с жълт код от НИМХ - това са Перник и Кюстендил. В останалата част от страната се очакват значителни валежи от дъжд, на повечето места придружен с гръмотевици, а в Северозападна България - силен вятър.

Днес след обяд ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, в северозападните райони от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, по Черноморието - между 22° и 26°.

Атмосферното налягане е около средното за месеца, ще се повишава. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде до умерен; в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20° и 25°.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.