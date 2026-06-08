Страшен порой, придружен с градушка, се изсипа в Карлово преди минути. Това съобщиха местни жители в социалните мрежи. Видео от ситуацията публикуваха колегите от "Подбалкански новинар", а на кадрите се вижда, че наистина е паднало сериозно количедтво дъжд за кратко време. Има наводнени улици.

Времето до края на деня

След обяд ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто-дъждовна облачност, и на места там ще има краткотрайни валежи, в източните и планинските райони придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 26° и 31°, по Черноморието – 21°-23°, а в София около 27°.

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, ще се понижи и ще се доближи до средното.

Какво ни чака утре

През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над планините и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27° и 32°, по Черноморието – между 22° и 26°, а в София – около 28°.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в Рило-Родопския масив и западните и централните дялове на Стара планина, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. След обяд временни увеличения на облачността ще има главно над северното крайбрежие, където на отделни места не е изключено и да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.