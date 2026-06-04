Жители на село Марково сигнализираха за опасни метални предмети с остри шипове, разпръснати по пешеходната пътека над местния язовир, които застрашават преминаващите хора. Един от разхождащите се в района вече е пострадал, след като е настъпил умишлено поставеното според него остро метално средство.

Кадри от инцидента са публикувани във фейсбук група "Забелязано в Марково“ от анонимен потребител на социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg.

Настъпено метално острие на пешеходната пътека

Свидетел разказва, че по време на разходка по пешеходната пътека над язовира един от групата е настъпил предмет, чието предназначение очевидно е да разреже крака на преминаващ човек. Гражданите споделят в социалните мрежи снимка, на която се виждат наранявания по ходилото на пострадалия. Според преминаващите през зоната, тези опасни елементи са оставени по пътя съвсем съзнателно.

Специфика и структура на опасните предмети

При последвал оглед на района гражданите са намерили още един подобен предмет, който е бил разглобен. На кадрите ясно се виждат острите триъгълни метални детайли, разпръснати директно върху земната повърхност. Хората отбелязват, че това е специфично метално оръжие, което поради конструкцията си застава винаги с единия шип нагоре, независимо по какъв начин бива пуснато или хвърлено на земята, което го прави изключително опасно за пешеходците.