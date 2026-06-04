За сериозен инфраструктурен проблем в близко до Пловдив село научи Plovdiv24.bg.
Става дума за Марково, където на улица "Източна" асфалтът около една от шахтите буквално е "разцъфнал" след валежите от последните дни. Жители на Марково съобщават, че община "Родопи" е информирана за неприятната ситуация.
Улица "Източна" е на входа на селото. Въпросната шахта се намира в най-ниската част и събира дъждовните води от няколко места, включително и от вилната зона.
Кметът Десислава Терзиева призова участниците в движението да преминават с повишено внимание в района на повредената шахта. Тя напомни, че движението около засегнатия участък трябва да се извършва внимателно до приключване на ремонтните дейности.
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