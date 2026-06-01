Земетресение с магнитуд 2.9 по Рихтер е регистрирано в района на град Първомай, област Пловдив, в 09:45 часа днес. Трусът е констатиран на броени километри от населеното място според анализа на сеизмичните данни.

Локация и параметри на сеизмичното събитие

Епицентърът на земетресението се намира на 5 км в северозападна посока от град Първомай и на 165 км от град София, информира Plovdiv24.bg.

Автоматично отчитане на данните

Параметрите на днешното земетресение са получени на базата на автоматичен анализ на наличните към момента на събитието данни. Повече актуална информация за сеизмичната активност гражданите могат да откриват на официалния уебсайт на Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.