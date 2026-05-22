17-годишната Елена Джакова спечели престижната титла "Царица на розата - Карлово 2026 година". Ученичката от СУ "Васил Левски" извоюва короната в оспорвана надпревара с още 11 чаровни и талантливи момичета от града.

По традиция, веднага след обявяването на резултатите, заместник-кметът на Община Карлово Антон Минев връчи на новата царица един от най-ценните символи на долината – златна роза. Журито бе изключително затруднено в избора си поради силното представяне на всички участнички. За първа подгласничка на царицата бе избрана Виктория Палазова, а почетното място на втора подгласничка зае Полина Стефанова.

С този конкурс градът официално дава старт на подготовката за емблематичния Празник на розата, където Елена Джакова ще бъде главно действащо лице по време на традиционните ритуали "Розобер" и "Розоварене".

Царицата на розата бе удостоена с награда от 1 300 евро, осигурена от "Българска роза" АД. Първата подгласничка получи награда от 600 евро, осигурена от "Трансармъри" ООД. Наградата на стойност 360 евро за втората подгласничка предостави фирма "Мишел интернационал".

За доброто настроение на публиката се погрижи младата талантлива изпълнителка Мона, а водещ на церемонията "Царица на розата – Карлово 2026" бе Атанас Стоянов.