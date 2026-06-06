Под звуците на народни ритми и ухание на маслодайна роза, Карлово отново се превърна в туптящото сърце на българския фолклор. Днес градът даде официален старт на третото издание на Националния фолклорен фестивал "Долината ни на розов цвят ухае, елате при нас хоро да заиграем". Домакини на събитието бяха заместник-кметът на Община Карлово Антон Минев и Царица на розата 2026 Елена Джакова, които приветстваха стотици пазители на традициите от цялата страна, събрали се в подножието на Стара планина, съобщава Plovdiv24.bg.

В тазгодишното издание участват 22 танцови състава, представящи всички етнографски области на България. Участват колективи от Велико Търново, Габрово, Варна, Димитровград, Хасково, Стара Загора, Бургас, Петрич, Драгоман, Хисаря, Елин Пелин, Враца, Монтана.

Над 400 танцьори се включват в конкурсната програма, която включва изпълнения на автентични хора и танцови разработки. Техните умения се оценяват от авторитетно професионално жури с председател Стефан Маринов – главен художествен ръководител на ансамбъл "Загоре" и членове Венцеслав Неделчев и маестро Евгений Вучков.

Специален акцент в програмата е организираният открит урок за всички участници, който ще бъде воден от Красимир Димитров – главен художествен ръководител на ансамбъл "Настроение" – Стара Загора.

Основната мисия на фестивала е съхраняването на българския дух, популяризирането на народните традиции и предаването на богатото фолклорно наследство на младите поколения.