НЧ "Просвета – 1929 г.", с. Белащица кани да станете част от Фолклорен фестивал "Чинарова гора се зеленее, Белащица танцува, пее!", съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

Днес Белащица ще се превърне в сцена на песни, танци и български дух под открито небе. В подножието на Родопите, там, където Пенчо Славейков е черпил вдъхновение, магията на народните традиции ще оживее чрез музика, хорà и споделени емоции по време на Фолклорен фестивал "Чинарова гора се зеленее, Белащица танцува, пее!".

Фолклорни изпълнения и танци от над 350 участници, автентична атмосфера, български традиции, музика и занаяти очакват посетителите на централния площад в селото.

След фестивалната програма празникът продължава с народно веселие под звуците на оркестър "Топлика" и певиците Виолета Стойковска и Росица Делева.