Три от най-значимите общини в непосредствена близост до Пловдив – Пазарджик, Асеновград и Хисаря – се включват активно днес в националната кампания "Да изчистим България заедно". Тази година мащабната екологична инициатива, организирана от bTV, се провежда под вдъхновяващото мото "Седмица на бъдещето", съобщават организаторите за Plovdviv24.bg.

Пазарджик, Асеновград и Хисаря обединяват сили, като фокусът на днешната акция ще бъде насочен изцяло към зоните, които хората използват ежедневно за отдих и социален живот:

Междублокови пространства и зелени площи;

Градски паркове и алеи;

Детски и спортни площадки;

Други оживени обществени зони.

Как да се включите?

Общинските администрации в населените места са създали пълна организация за доброволците. За всички граждани, които искат да отделят от времето си за една по-чиста жизнена среда, са осигурени безплатни чували и ръкавици.

За да бъде логистиката максимално ефективна, събраните по време на акцията отпадъци трябва да бъдат оставени плътно до съдовете за битови отпадъци или до контейнерите за разделно събиране. Това ще улесни сметопочистващите фирми при последващото им извозване.

Какво НЕ ТРЯБВА да се изхвърля днес?

От общините отправят важен апел към гражданите да се съобразяват с характера на кампанията. Днешният ден е предназначен за битови и паркови отпадъци, като изрично се забранява изхвърлянето на:

Строителни отпадъци и едрогабаритни материали;

Опасни отпадъци (химикали, бои, лекарства);

Излезли от употреба автомобилни гуми;

Стари електрически уреди и електроника.

Включването на Пазарджик, Асеновград и Хисаря в "Седмица на бъдещето" за пореден път доказва, че трансформацията на средата около нас зависи от общите ни усилия.