Улици в пловдивското село Крумово буквално са останали под вода при снощния силен дъжд, който се изсипа над региона, научи Plovdiv24.bg. Жителите на населеното място коментират, че една от причините да се стигне дотук са непочистените улични шахти, за което според тях вина носи общинското ръководство. Припомняме, че селото е част от община "Родопи", чийто кмет е Павел Михайлов.

Какво казват хората

Има огромна разлика между това да почистиш листа, кал или боклук около шахтата пред дома си като добросъседски жест и това да носиш официална отговорност за поддръжката на улична шахта, която е част от обществената инфраструктура!

Поддържането на чистота пред дома е едно, но поддръжката и почистването на уличните шахти е друго. Ако проблемът можеше да се реши само с метла пред всеки двор, нямаше да има нужда от общински служби и поддръжка на канализационната мрежа, категорична е местна жителка.

География

Село Крумово се намира в Тракийската низина, на 9 км югоизточно от Пловдив. Условно се разделя на две части: Старо село и Ново село. Река Марица преминава на около 8 км от него, а на 2 км. е река Чая. Местността е блатиста. Най-добре вирее лозевият масив познат като "Крумовски мавруд“. Виното, направено от него, е отличено с много награди и първи места в България.

Крумово е ЖП възел на линията Пловдив-Свиленград с разклонение за Асеновград. На 3 км от селото се намира и международното летище "Крумово“.