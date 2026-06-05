Старши сержант Красимира Зайкова от състава на Сухопътните войски и доброволката от Българския червен кръст Маргарита Остабашева спасиха пострадала бременна жена, паднала в калта по време на голямото наводнение в село Тича. Двете жени са реагирали незабавно на сигнала за бременна в четвъртия месец с остри болки, като са ѝ оказали първична медицинска помощ и са следили състоянието ѝ до пристигането на линейката.

Военнослужещите от Сухопътните войски продължават да оказват денонощно съдействие на местното население в засегнатите от бедствието райони.

Инцидентът в калта на Тича

По време на водното бедствие в Тича бременна в четвъртия месец жена е паднала тежко в тинята, вследствие на което са започнали силни режещи болки, застрашаващи нероденото ѝ дете. Според очевидци на събитията, докато десетки присъстващи мъже, облечени в костюми, бели ризи и униформи, са стояли безучастно и са гледали случващото се без да се намесят, двете жени са действали без секунда колебание. Старши сержант Красимира Зайкова – старши медицински инструктор в 13-о бригадно командване (посочена в коментарите и като инструктор в 61-ви батальон), заедно с медицинската сестра и доброволка от БЧК Маргарита Остабашева, са вдигнали пострадалото момиче на ръце и са го пренесли през калта.

Първа помощ и предаване на екипите на Спешна помощ

До пристигането на специализираните екипи на Спешна помощ, старши сержант Зайкова и медицинската сестра от БЧК са стабилизирали състоянието на бременната жена и са провели всички необходими първични медицински манипулации. Веднага след пристигането на линейката, пострадалата е била предадена на спешните медици за последващо болнично лечение и наблюдение. Проявената доблест предизвика бурни обществени реакции и остри критики към пасивността на държавните служители, присъствали на мястото на инцидента.

Призив за държавни отличия и награди

По повод спасителната акция бе отправен официален и силен апел към министъра на отбраната и министъра на здравеопазването за незабавното и достойно награждаване на двете жени. В общественото пространство се настоява министрите да намерят своите служителки и да им връчат ордени, тъй като с действията си те са измили срама на зяпачите и са спасили два живота в калта. Изтъква се, че двете жени са показали какво означава реална човещина и доблест във време на криза, защитавайки честта на своите институции.