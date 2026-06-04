Две общини във Варненския регион обявиха частично бедствено положение след падналите поройни дъждове, съобщиха официално от Областната управа в крайморския град. Природната стихия е нанесла сериозни материални щети на десетки жилищни сгради, дворове и земеделски постройки в региона.
Властите и аварийните екипи са мобилизирани на терен, за да овладеят ситуацията и да предотвратят по-сериозни инциденти.
Критична е ситуацията в село Медовец
Най-тежко е положението в община Дългопол. Обилните валежи предизвикаха излизане на водата от речното корито и внезапно преливане на дерето в село Медовец. Водната стихия е заляла бързо ниските части на населеното място, информира bTV. Според първоначалните доклади на Областната администрация във Варна, най-сериозно са засегнати:
- Жилищни сгради: Наводнени са десетки партерни етажи.
- Имоти: Под вода са мазета, избени помещения и частни дворове.
- Лично стопанство: Има разрушени и наводнени селскостопански постройки.
Опасност от преливане на язовир "Генерал Колев" в община Вълчи дол
Втората критична точка в областта е община Вълчи дол, където също е в сила частично бедствено положение. Основната причина за въвеждане на спешната мярка е рязкото и застрашително повишаване на нивото на язовир "Генерал Колев".
За превенция на голяма екологична и материална катастрофа, екипите са започнали контролирано изпускане на водата от водоема. Въпреки това, силният и продължителен дъжд вече е нанесъл тежки щети на домове и дворове в близкото село Генерал Колево.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!