Силен пороен дъжд, придружен от гръмотевична буря, се изсипа над Благоевград малко след 18:30 часа днес и за минути създаде сериозни затруднения за движението в града, предава Plovdiv24.bg.
По информация на местни жители водата бързо е заляла пътни участъци, а на места се е натрупала в значителни количества, което е затруднило преминаването както на автомобили, така и на пешеходци.
За кратко над областния център е паднала и градушка, която допълнително е усложнила обстановката.
В социалните мрежи вече се появиха снимки и видеоклипове, показващи наводнени улици, образували се водни потоци и затруднено движение в различни квартали на Благоевград.
Към момента няма информация за пострадали хора или за сериозни материални щети. Очаква се след спиране на валежа обстановката постепенно да се нормализира.
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