Силен пороен дъжд, придружен от гръмотевична буря, се изсипа над Благоевград малко след 18:30 часа днес и за минути създаде сериозни затруднения за движението в града, предава Plovdiv24.bg.

По информация на местни жители водата бързо е заляла пътни участъци, а на места се е натрупала в значителни количества, което е затруднило преминаването както на автомобили, така и на пешеходци.

За кратко над областния център е паднала и градушка, която допълнително е усложнила обстановката.

В социалните мрежи вече се появиха снимки и видеоклипове, показващи наводнени улици, образували се водни потоци и затруднено движение в различни квартали на Благоевград.

Към момента няма информация за пострадали хора или за сериозни материални щети. Очаква се след спиране на валежа обстановката постепенно да се нормализира.