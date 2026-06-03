Пазарът на имоти в България се балансира и дава предимство на купувачите

Пазарът на недвижими имоти в България вече е навлязъл в по-балансирана фаза с леко преимущество за купувачите. Те все по-често определят дали ще се стигне до сделка и на каква цена ще бъде реализирана тя. Това заяви Страхил Иванов, мажоритарен собственик и изпълнителен директор на "Явлена“, пред телевизия Bloomberg.

По думите му спекулантите, които разчитат единствено на печалба от разликата между покупната и продажната цена на имотите, без да добавят реална стойност към тях, постепенно започват да се оттеглят от пазара. Според Иванов този тип инвестиционно поведение беше характерно за последните три-четири години, но не е ново явление.

Подобна тенденция наблюдавахме и през 2007–2008 г., преди срива на пазара. Тогава тя изигра лоша шега на много псевдопредприемачи коментира собственикът на агенция Страхил Иванов

Иванов подчерта, че динамиката на пазара се определя основно от очакванията на купувачите. Когато те предвиждат спад на цените или по-изгодни условия за кредитиране, са склонни да отложат покупката на жилище, освен ако тя не е наложителна.

От своя страна мениджърът на Imoti.net Снежана Стойчева отбеляза, че броят на публикуваните обяви в платформата не намалява. По думите ѝ най-голям дял продължават да заемат предложенията за ново строителство, докато вторичният пазар остава по-спокоен.

Наблюдаваме спад в търсенето, но същевременно увеличение на разглежданията на обявите. Това показва, че хората отделят повече време в търсене на имот, който напълно отговаря на техните изисквания посочи пред Bloomberg Снежана Стойчева

Тя допълни, че през последните години купувачите са станали значително по-взискателни. Освен качествено жилище, те все по-често търсят и комфортна среда за живот, включваща добра инфраструктура, зелени площи и удобства в района.

Според Страхил Иванов пазарът на имоти през последните пет години е преминал през изключително динамичен период, но в момента се наблюдава процес на нормализация. Той е на мнение, че силният ръст през 2024 и 2025 г. не е бил устойчив и здравословен за сектора.

Иванов оценява като положителна тенденция намаляването на броя сделки и отслабването на купуваческия интерес. В същото време срокът за вземане на решение се удължава, а потенциалните купувачи извършват повече огледи преди финалната покупка.

Тази промяна води до нови предизвикателства пред брокерите на недвижими имоти. Според него те трябва да влагат повече усилия в консултирането на клиентите и по-убедително да аргументират предимствата на предлаганите имоти в условията на по-взискателен и информиран пазар.