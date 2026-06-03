Пазарът на имоти в България се балансира и дава предимство на купувачите
Пазарът на недвижими имоти в България вече е навлязъл в по-балансирана фаза с леко преимущество за купувачите. Те все по-често определят дали ще се стигне до сделка и на каква цена ще бъде реализирана тя. Това заяви Страхил Иванов, мажоритарен собственик и изпълнителен директор на "Явлена“, пред телевизия Bloomberg.
По думите му спекулантите, които разчитат единствено на печалба от разликата между покупната и продажната цена на имотите, без да добавят реална стойност към тях, постепенно започват да се оттеглят от пазара. Според Иванов този тип инвестиционно поведение беше характерно за последните три-четири години, но не е ново явление.
Иванов подчерта, че динамиката на пазара се определя основно от очакванията на купувачите. Когато те предвиждат спад на цените или по-изгодни условия за кредитиране, са склонни да отложат покупката на жилище, освен ако тя не е наложителна.
От своя страна мениджърът на Imoti.net Снежана Стойчева отбеляза, че броят на публикуваните обяви в платформата не намалява. По думите ѝ най-голям дял продължават да заемат предложенията за ново строителство, докато вторичният пазар остава по-спокоен.
Тя допълни, че през последните години купувачите са станали значително по-взискателни. Освен качествено жилище, те все по-често търсят и комфортна среда за живот, включваща добра инфраструктура, зелени площи и удобства в района.
Според Страхил Иванов пазарът на имоти през последните пет години е преминал през изключително динамичен период, но в момента се наблюдава процес на нормализация. Той е на мнение, че силният ръст през 2024 и 2025 г. не е бил устойчив и здравословен за сектора.
Иванов оценява като положителна тенденция намаляването на броя сделки и отслабването на купуваческия интерес. В същото време срокът за вземане на решение се удължава, а потенциалните купувачи извършват повече огледи преди финалната покупка.
Тази промяна води до нови предизвикателства пред брокерите на недвижими имоти. Според него те трябва да влагат повече усилия в консултирането на клиентите и по-убедително да аргументират предимствата на предлаганите имоти в условията на по-взискателен и информиран пазар.
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