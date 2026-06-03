На 3 юни Православната църква почита паметта на мъченика Лукилиан и неговите спътници – Павел, Клавдий, Ипатий и Дионисий. Светците са сред християните, пострадали за вярата си през III век по време на гоненията срещу последователите на Христос.

Според църковното предание Лукилиан бил езически жрец, който по-късно приел християнството и започнал да проповядва новата вяра. По заповед на римския император Аврелиан той бил арестуван и хвърлен в затвора, където се срещнал с четиримата християни Павел, Клавдий, Ипатий и Дионисий.

Историята на мъчениците

Преданието разказва, че след съдебен процес петимата били осъдени на изгаряне на клада. Според легендата силен дъжд и вятър угасили огъня, но въпреки това те по-късно били екзекутирани заради отказа си да се отрекат от християнската вяра.

Заради своята непоколебимост те остават почитани като мъченици в православната традиция.

Какви са народните вярвания

В българските народни представи 3 юни е ден, свързан с вятъра. В миналото хората внимателно наблюдавали неговата посока, за да предскажат времето, реколтата и предстоящите събития.

Според поверията южният вятър е знак за плодородие и добри дни, докато източният се свързва с трудности и болести.

Смятало се още, че вятърът може да "отнесе“ болестите и нещастията. Затова на този ден често се проветрявали домовете и се простирали дрехи навън.

Какво не бива да се прави

Според църковната традиция вярващите трябва да избягват кавги, завист, клюки, алчност и лоши помисли.

Народните вярвания препоръчват също да не се правят необмислени покупки и да не се споделят важни планове и намерения, тъй като се смята, че така те може да не се осъществят.

Поличби за времето

Народната метеорология свързва деня с няколко характерни знака:

Обилната сутрешна роса предвещава добра реколта.

Мъгла над водните басейни е знак за ясно време.

Проливният дъжд се приема като предвестник на богата реколта от гъби.

Гръмотевиците според поверията не са добър знак за сенокоса.

През годините празникът на свети Лукилиан и неговите спътници е съхранил както църковното си значение, така и множество народни традиции, свързани с надеждата за здраве, плодородие и благополучие.