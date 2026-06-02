Административният ръководител на Апелативната прокуратура в Пловдив Тихомир Стоев е обект на мащабна проверка от Инспектората на Върховната касационна прокуратура по сигнал за оказван неправомерен натиск. За това Plovdiv24.bg вече съобщи. Действията на проверяващите органи са задействани след официално оплакване от директора на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.

Според информацията от разследването на Bird.bg временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова публично не е съобщила именно това име на високопоставения полицейски служител, когато тя коментира казуса.

Активизиране на дела "на трупчета“ срещу полицията

Конфликтът между институциите в града придобива публичност и чрез коментар на служебния министър на правосъдието Емил Дечев, който през април отбеляза странно активизиране срещу директора на пловдивската полиция. Васил Костадинов е получил официална призовка да се яви за привличане като обвиняем по досъдебно производство за принуда, започнато заради командировка на служител на МВР. Производството е изглеждало като класическо дело "на трупчета“, тъй като по него не е имало абсолютно никакво движение в продължение на повече от година, но за неговото съществуване на полицай №1 в Пловдив му е било директно намекнато от апелативен прокурор. В същото време Ваня Стефанова беше категорична, че магистратите и най-вече ръководителите на толкова високо институционално ниво носят лична отговорност и трябва изцяло да съзнават последиците от всяко свое решение на базата на установените стандарти за етично поведение.

Кариерни успехи в сянката на скандала

Въпреки развиващото се разследване за неправомерен натиск, Апелативната прокуратура в Пловдив се очертава като изключително успешна ковачница за млади кадри под управлението на Тихомир Стоев. Секретарката на апелативния прокурор Яна Добрева, която съвсем наскоро е придобила своята юридическа диплома и правоспособност, се оказва сред най-подготвените участници в текущите конкурси за младши правораздаватели в страната. Тя вече е заслужила по две отлични оценки на писмените и устните изпити в процедурите за младши съдии и за младши следователи. На младата дама, която демонстрира сериозна подготовка, предстои и явяване на устен изпит в конкурса за младши прокурори, където на писмения тест също се е справила отлично.

Разпоредени проверки от Върховната прокуратура

Plovdiv24.bg припомня, че временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова обяви в национален ефир за разпоредената проверка, която се провежда от магистрати от отдел "Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура по повод подадения от висш полицейски служител сигнал за оказан натиск. Стефанова беше категорична, че ако изнесените данни за неправомерни действия се потвърдят, най-малкото, което ще очаква от апелативния прокурор на Пловдив, е той незабавно да се оттегли от заемания пост. Първият държавник, който съобщи за съществуването на този сигнал, беше министърът на правосъдието Николай Найденов. Той разкри, че в документите се съдържат изключително сериозни твърдения за упражняван неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения, както и за искане на специфични лични услуги, свързани пряко с член на семейството на проверявания апелативен прокурор.