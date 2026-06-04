Сериозно наводнение е заляло котленското село Тича, след като река Черна е излязла от коритото си вследствие на падналите обилни валежи в региона. Областният управител на Сливен е задействал спешната система за ранно предупреждение BG-Alert, за да информира гражданите за критичната ситуация. От публикации в социалната мрежа разбираме, че има десетки наводнени къщи и дворове, а материалните щети са огромни, информира Plovdiv24.bg.

Напълно блокиран републикански път

Водната стихия е компрометирала ключова инфраструктура в Източна Стара планина. Властите призовават за максимална бдителност и издадоха следните разпоредби:

Затворен участък: Републиканският път Котел – Омуртаг е изцяло залят от придошлите води на река Черна и е напълно непроходим.

Официално предупреждение: Агенция "Пътна инфраструктура“ и Областната управа – Сливен строго препоръчват да се избягва всякакво пътуване в този регион.

Алтернативни маршрути: Шофьорите, преминаващи между Северна и Южна България, трябва да използват обходни трасета (например Ришкия или Прохода на Републиката) до спадане на речното ниво.

Прогноза за времето

Ситуацията в Община Котел остава динамична според актуалните данни от синоптиците. През нощта облачността остава значителна, като вероятността за локални превалявания от дъжд намалява плавно до около 32% – 40% в късните часове. Въпреки това, почвата е пренаситена с влага, което изисква непрекъснато наблюдение на речните нива. Минималните температури за нощта в района на село Тича ще паднат до около 14°C – 16°C.