Трагичен инцидент е отнел живота на 35-годишен мъж в района на Кресна. Сигналът за произшествието е подаден тази сутрин в 10:30 часа. Пострадалият е бил част от група от четирима души, които са извършвали дейности по обходния път на града. При внезапното влошаване на метеорологичните условия мъжът е бил ударен от мълния. Пристигналият на място медицински екип само е констатирал смъртта на младия работник. Останалите трима души от групата са невредими и няма други сериозно пострадали.

От Инспекцията по труда класифицират случая като трагичен инцидент. Проверката е показала, че в точния момент на поражението мъжете не са извършвали активни трудови дейности, съобщава БНТ. В деня на инцидента за област Благоевград бе обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури.

Трябва наистина да се реагира по възможно най-бързия начин. Имали сме случаи преди години, в които сме транспортирали хора с изгаряния от мълнии към "Пирогов", коментира Станислава Илиева, медицинска сестра във ФСМП - Сандански.

Тя подчертава, че при работа на открито работодателите носят отговорност за осигуряването на безопасни условия и защита на служителите си.

Медицинските експерти напомнят основните правила за безопасност при гръмотевична буря: