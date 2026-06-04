Трагичен инцидент е отнел живота на 35-годишен мъж в района на Кресна. Сигналът за произшествието е подаден тази сутрин в 10:30 часа. Пострадалият е бил част от група от четирима души, които са извършвали дейности по обходния път на града. При внезапното влошаване на метеорологичните условия мъжът е бил ударен от мълния. Пристигналият на място медицински екип само е констатирал смъртта на младия работник. Останалите трима души от групата са невредими и няма други сериозно пострадали.
От Инспекцията по труда класифицират случая като трагичен инцидент. Проверката е показала, че в точния момент на поражението мъжете не са извършвали активни трудови дейности, съобщава БНТ. В деня на инцидента за област Благоевград бе обявен жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури.
Тя подчертава, че при работа на открито работодателите носят отговорност за осигуряването на безопасни условия и защита на служителите си.
Медицинските експерти напомнят основните правила за безопасност при гръмотевична буря:
- Избягвайте открити пространства
- Не ползвайте чадъри и мобилни телефони
- Излезте веднага от водни басейни
- Не карайте велосипед или мотоциклет
- Изключете електрическите уреди от контакта
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