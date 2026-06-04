От 1 юни плажовете по нашето Черноморие са оборудвани с всичко необходимо за старта на сезона, а на постовете започнаха работа и спасителите.

Цените това лято на чадърите и шезлонгите се очаква да останат непроменени. Това е така, защото голяма част от плажовете вече са стигнали до максимума по концесионния договор.

На едни от най-популярните плажове в Слънчев бряг цената това лято ще е 5,11 евро за чадър или шезлонг. На Несебър "Юг" и "Харманите" в Созопол – по 4,9 евро за принадлежност. На централния плаж в Созопол – по 3,58 евро. На Бургас "Север" ще е 60 евроцента, а в Крайморие - 5 евро.

Прави впечатление, че цените на северния плаж в любимото на хиляди туристи Приморско са доста добри - чадърът се наема срещу 2.56 евро, толкова струва и използването на шезлонг, а масичката отново е на цена от 2.56 евро, или казано с други думи - 5 лева.