Проблемите с публичните финанси в България не са от вчера, а се натрупват последователно в продължение на години. Това коментира в ефира на "Добро утро, Европа“ изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.

Според него началото на негативната тенденция е поставено още през 2020 година, когато покрай кризата с коронавируса държавните разходи са били сериозно раздути. Последвалите политическа нестабилност и популизъм са задълбочили проблема, изтласквайки харчовете до нива, които приходите в бюджета вече трудно успяват да покрият. Иванов бе категоричен, че вината за това положение се споделя от всички, които са управлявали и са вземали погрешни решения в парламента и в изпълнителната власт през този период.

Като една от първите и най-наложителни мерки за ограничаване на растящия дефицит от АИКБ посочват оптимизацията на държавната администрация. Иванов подчерта, че не е публична тайна, че приблизително всеки четири от заетите в публичния сектор може да бъде съкратен веднага, без това да се отрази негативно на качеството на услугите за гражданите и бизнеса. Подобна стъпка не само би спестила милиарди левове на хазната, но и би направила системата далеч по-ефективна, което според бизнеса е по-важната цел. В случая обаче не става дума просто за съкращаване на незаети щатни бройки, а за сериозна и дълбока структурна реформа.

Освен свиването на разходите, работодателските организации настояват и за спешни мерки за стимулиране на самата икономика. Идеята е, че за да се компенсира натрупаният дисбаланс, икономическият растеж трябва да се ускори, което по естествен път ще повиши и постъпленията в държавната хазна. Наред с това бизнесът вижда необходимост от преразглеждане на някои от автоматичните механизми за нарастване на разходите. Добрин Иванов допусна, че е напълно възможно да се наложи корекция дори на така нареченото швейцарско правило за пенсиите.

Сериозен акцент в анализа на организацията бе поставен и върху сектор "Сигурност“, където според АИКБ се харчи прекомерно много на фона на брутния вътрешен продукт. Докато средните нива в Европа са около два и половина процента, в България тези разходи достигат близо четири на сто от БВП. Иванов отбеляза, че страната ни е разточителна както по брой полицаи на глава от населението, така и по размер на отделяния бюджет, като същевременно ефективността остава под въпрос. Големият проблем според него е, че над деветдесет и пет процента от целия бюджет в този сектор отиват единствено за заплати и осигурителни вноски, което ясно показва неефективността на системата.

Изпълнителният директор на АИКБ предупреди, че всяко забавяне на реформите ще има все по-тежки последици за държавните финанси. Действия трябва да се предприемат веднага, тъй като с всяка изминала година кризата ще се задълбочава, а периодът на възстановяване няма да бъде кратък. По думите на Иванов, дори управляващите да намерят политическа воля да задействат промените в този труден сектор, нормализирането на ситуацията ще отнеме поне две години.