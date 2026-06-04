Необходимата сума от 170 000 долара за разходи около лечението на простреляния в САЩ български полицай Кристиян Иванов беше събрана за броени часове зад Океана. Сержантът пострада тежко при специализирана операция в град Атлантик Сити, щата Ню Джърси, съобщиха от Българо-американската полицейска асоциация (Б.А.П.А.).

Официалното потвърждение за събраните средства дойде чрез изявление на асоциацията в социалната мрежа Фейсбук.

Детайли за инцидента по време на полицейската акция

Инцидентът е станал около 15:00 часа на 2 юни в района на блок 100 на North Florida Avenue. Служителите на реда са провеждали операция срещу заподозряно лице, което е открило огън по тях. По време на престрелката сержант Кристиян Иванов е бил прострелян тежко, а негов колега е пострадал по-леко, като властите уточняват, че нараняванията на втория служител не са животозастрашаващи. Заподозряното за стрелбата лице е загинало на място по време на екшъна.

Реакцията на местните власти в Атлантик Сити

Кметът на Атлантик Сити Марти Смол-старши съобщи допълнителна информация за сериозността на ситуацията. По думите му заподозреният е стрелял директно по полицаите, като един от куршумите е преминал опасно близо до главата на друг служител на реда. Този полицай е извадил огромен късмет и е избегнал фатални последствия благодарение на защитната си каска.

Критично състояние и медицински грижи

Ранените полицаи са транспортирани незабавно до Регионалния медицински център "Атлантикеър“. Състоянието на Кристиян Иванов първоначално е определено като критично, като лекарите продължават да полагат всички необходими усилия за неговото спасяване и последващо възстановяване. Семейството на сержанта призова за молитви за неговото оздравяване.

Кампания за финансова подкрепа на семейството

Полицията в Атлантик Сити поема изцяло директните медицински разходи по лечението на сержант Иванов. Неговите колеги обаче светкавично организираха кампания в платформата "GoFundMe", тъй като семейството е изправено пред сериозни допълнителни финансови затруднения.

Събраните 170 000 долара ще покрият екстра загуби, сред които временната невъзможност на съпругата му да работи, за да бъде неотлъчно до него, разходите за детегледачка за малките им деца, докато родителите са в болницата, както и други непредвидени разходи в дългия процес на възстановяване.