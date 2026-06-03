Двама полицейски служители, сред които и един българин, бяха простреляни, а заподозрян бе убит при тежък инцидент по време на полицейска операция в американския щат Ню Джърси. Кървавата драма се разиграла във вторник в Атлантик Сити, когато служителите на реда се опитали да изпълнят съдебна заповед за обиск.

По време на акцията внезапно избухнала стрелба, при която служителите на реда са ранени. Според официалните данни единият от униформените е получил животозастрашаващи наранявания, докато колегата му е с по-леки травми.

Българският сержант е в стабилно състояние

Сред пострадалите при изпълнение на служебния си дълг е българският полицейски сержант Кристиан Иванов, който е тежко ранен. Към момента състоянието му вече е стабилно, но според лекарските прогнози му предстои изключително дълъг период на възстановяване. Роденият в град Монтана Християн Иванов работи в полицейското управление на Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 година е повишен в чин сержант.

Реакция от местната власт в Атлантик Сити

В официално изявление кметът на града изрази своята дълбока съпричастност към пострадалите полицаи и техните близки. Той акцентира върху огромния риск на правоохранителната професия, споделяйки, че служителите на реда ежедневно се изправят пред опасни ситуации, в които съществува реален риск да не се завърнат у дома.

Дарителска кампания за пострадалото семейство

Паралелно с медицинските грижи, в най-голямата онлайн платформа за благотворителност GoFundMe стартира мащабна кампания в подкрепа на сержант Кристиан Иванов и неговото семейство. Организаторите посочват, че освен с тежкото здравословно състояние на полицая, близките му ще трябва да се справят с огромни медицински разходи, транспортни разходи, грижи за децата и други непредвидени нужди по време на рехабилитацията. За изключително кратко време в платформата бяха събрани над 66 000 долара, като крайната обявена цел на каузата е достигането на 80 000 долара.