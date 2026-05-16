Осем души бяха ранени днес, след като автомобил се вряза в пешеходци в центъра на северния италиански град Модена, а водачът бе арестуван след опит за бягство и нападение с нож. Четирима от пострадалите граждани се намират в тежко състояние в болница, а полицията обяви, че непосредствената опасност за населението е преминала.

Разследващите екипи и местните власти коментират първите версии за инцидента, докато задържаният извършител е отведен за провеждане на незабавни разпити.

Хронология на инцидента в градския център

Автомобилът се е насочил внезапно към тротоара, където първо е ударил велосипед, а след това се е блъснал в стъклената витрина на търговски обект. При удара превозното средство е помело жена, която е пострадала най-тежко от всички ранени и е получила сериозни наранявания на долните крайници. Очевидци на произшествието споделят, че превозното средство е ускорило внезапно, движело се е с развита скорост от поне 100 километра в час и ударът е изхвърлил хора във въздуха.

Смела гражданска проява и последвал арест

След сблъсъка във витрината на магазина, шофьорът е излязъл от разбитата кола и е побягнал в опит да се скрие. По време на бягството си той е извадил нож и е намушкал случаен минувач, който се е опитал да препречи пътя му. Свидетелят Лука Синьорели, който първоначално се притекъл на помощ на прегазените на улицата хора, е започнал да преследва беглеца заедно с още няколко души. Извършителят е изчезнал зад колона от паркирани превозни средства, след което е изскочил срещу преследвачите си с хладното оръжие в ръка, говорейки на чужд език. Въпреки заплахата, група от четирима или петима граждани са проявили смелост и са успели да го задържат, след което са го предали на пристигналите полицаи, предаде АНСА.

Полицаи пазят мястото на произшествието в Модена

Официални позиции на властите

Кметът на Модена Масимо Мецети изрази дълбокия си шок от случилото се и благодари сърдечно на гражданите за проявеното мъжество и висок граждански дълг при обезвреждането на въоръжения мъж. Мецети подчерта, че случаят е изключително тежък и трябва да се изясни дали става въпрос за умишлена атака. Италианският премиер Джорджа Мелони също направи официално изявление, в което дефинира събитията в Модена като изключително тежки.

Данни за самоличността на извършителя

По първоначална информация на разследващите органи, задържаният шофьор е мъж на възраст около 30 години, който е роден и израснал в района на град Модена. Той е от северноафрикански произход и до момента няма регистрирани предишни криминални провинения. Нападателят е оставен в ареста на местното полицейско управление, където продължават процесуално-следствените действия по изясняване на мотивите му.