Голям горски пожар избухна в забранената радиоактивна зона около Чернобил в Северна Украйна, след като безпилотен летателен апарат падна на територията на резервата. Украинските власти потвърдиха, че инцидентът е станал вчера, но огнената стихия продължава да бушува и днес.

Обхват на огъня

Пожарът е обхванал район с впечатляваща площ от 1100 хектара в Чернобилския резерват, информира Франс прес. Администрацията на защитената територия докладва, че работата на огнеборците е сериозно затруднена от силни пориви на вятъра, които спомагат за разпространението на пламъците.

Радиоактивност в района

Въпреки мащабите на бедствието, ведомствата уверяват обществеността, че към момента не е засечено повишение на нивата на радиоактивност в региона. Ситуацията остава под постоянен мониторинг, докато екипите на терен се опитват да ограничат разширяването на огнището.

Чернобилската забранена зона е под юрисдикцията на Държавната агенция на Украйна за управление на забранената зона, която координира мерките за безопасност и радиационен контрол.

История на аварията

Припомняме, че Чернобилската атомна електроцентрала става сцена на най-тежката промишлена авария в историята на ядрената енергетика на 26 април 1986 година. Инцидентът в тогавашния СССР е едно от двете събития, класифицирани от най-високото ниво 7 по Международната скала за ядрени събития, наред с катастрофата в АЕЦ "Фукушима I“ от 2011 г..

В резултат на експлозията се формира облак от радиоактивни отпадъци, който преминава над обширни територии от Съветския съюз, Източна Европа и Скандинавия.

Последствията за населението и природата са опустошителни:

Около 200 хиляди души са принудително евакуирани от родните си места в днешните Украйна, Беларус и Русия.

Близо 60% от общите радиоактивни отпадъци падат на територията на Беларус, превръщайки страната в една от най-засегнатите от замърсяването.

Чернобилската трагедия остава символ на опасностите при експлоатацията на ядрена енергия и доведе до трайни промени в мерките за сигурност в глобален мащаб.