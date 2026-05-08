Испанската полиция е иззела 30 тона кокаин от кораб край Канарските острови и е задържала 23-членния екипаж без право на гаранция. Това е най-голямото залавяне на наркотици в историята на Европа, съобщи Върховният съд в четвъртък, като операцията надхвърля повече от два пъти предишния рекорд на Испания.

Корабът, плаващ под флага на Коморските острови и с име Arconian, е бил пресечен от испанската Гражданска гвардия на 1 май. По данни на съда, товарът на борда е бил оценен на над 812 милиона евро (около 956 милиона долара).

Операцията е проведена в координация със службите на САЩ и Нидерландия, като подробностите по нея се очаква да бъдат официално представени от полицията в петък.

Разследващите смятат, че кокаинът е трябвало да бъде прехвърлен в открито море към бързоходни лодки, които след това да го вкарат нелегално на територията на континентална Испания.

При качването на борда са открити и огнестрелни оръжия и боеприпаси, което допълнително потвърждава високото ниво на организираност и въоръжен характер на операцията.

Общо 23 души са задържани и са им отказани гаранции за освобождаване. 17 от тях са граждани на Филипините. 6 души, открити в укритие на борда, са от Нидерландия и Суринам

Съдът е постановил задържане без право на гаранция, като е посочил тежестта на обвиненията, риск от бягство и вероятност за продължаване на престъпната дейност по време на разследването

Това е най-голямото изземване на кокаин в Европа до момента, значително надминаващо 25 тона, конфискувани в пристанището на Хамбург през юни 2024 г. (дотогава европейски рекорд) и предишния испански рекорд от 13 тона, открити в пратка с банани от Еквадор в Алхесирас