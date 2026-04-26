Точно на 56-ия си рожден ден Мелания Тръмп получи най-страшния "подарък", който една съпруга и майка може да си представи – опит за покушение срещу нея и президента Доналд Тръмп. На 26 април 2026 г., в деня, в който Първата дама на САЩ празнува юбилейния си рожден ден, тя, държавният глава, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио бяха евакуирани спешно от агенти на "Сикрет Сървис" след стрелба по време на престижната Вечеря на кореспондентите в хотел "Вашингтон Хилтън", както Plovdiv24.bg вече ви информира.

Какво се случи в "Хилтън"

Атаката се разрази в разгара на едно от най-наблюдаваните събития във Вашингтон. Според първоначалната информация, стрелецът е проникнал в хотела като обикновен гост, преди да открие огън. Агент от охраната е пострадал при обезвреждането на нападателя, но състоянието му в момента е стабилно. Самият извършител също е ранен и настанен в болница под полицейска охрана.

Президентът, съпругата му и останалите високопоставени фигури не са пострадали физически..

Кой е задържаният стрелец

Профилът на 31-годишния Алън от Калифорния е поразителен за извършител на подобно деяние. Той има бакалавърска степен от престижния Caltech и магистратура от California State University-Dominguez Hills. Работил е като учител по компютърни науки и инженер в компанията за подготовка за изпити C2 Education, където в края на 2024 г. дори е бил отличен с титлата "Учител на месеца".

Прокурорът на окръг Колумбия Джанин Пиро обяви, че срещу него ще бъдат повдигнати обвинения за използване на огнестрелно оръжие при насилствено престъпление и нападение срещу федерален служител с опасно оръжие. Очаква се да се изправи пред съда още в понеделник.

Рожден ден, помрачен от ужас

Мелания Тръмп навършва 56 години именно на 26 април. Тя е родена като Мелания Кнавс (Melanija Knavs) в тогавашна СФР Югославия през 1970 г. – факт, който я прави единствената Първа дама в историята на САЩ, родена и израснала в комунистическа държава, и едва втората, родена изобщо извън Съединените щати (първата е Луиза Адамс, съпругата на Джон Куинси Адамс, родена в Лондон през 1775 г.).

Тази необикновена биография често я е поставяла в особена позиция при дипломатически срещи – нещо, което тя умело компенсира с впечатляващите си езикови умения. Мелания говори свободно цели шест езика: словенски, английски, френски, сръбски, немски и италиански.

Любопитни детайли за Първата дама

Малко известно е, че преди да тръгне по подиумите в Милано и Париж, Мелания учи архитектура и дизайн в Университета в Любляна, но прекъсва обучението си след първата година заради моделската си кариера. Именно тогава тя променя оригиналното си фамилно име от Кнавс на по-благозвучното за чужденци Knauss.

Запознанството ѝ с Доналд Тръмп през 1998 г. на парти по време на Седмицата на модата в Ню Йорк също е емблематично за характера ѝ. Тогава бъдещият президент пристига на събитието с друга жена, но се приближава до Мелания и иска телефонния ѝ номер. Тя категорично отказва да му го даде – вместо това поисква неговия, за да реши сама дали и кога да му се обади. Звъни му няколко дни по-късно.

В дните на Белия дом тайното кодово име на Мелания в "Сикрет Сървис" е "Муза" (Muse).