Полицията в Скопие арестува 44-годишен мъж, заподозрян за палежа на два дипломатически автомобила на българското посолство в столицата на Северна Македония. Служителите на Министерството на вътрешните работи са задържали извършителя с инициали И. Д. за по-малко от три часа след инцидента.

Официалните институции в Скопие и София остават в постоянен контакт до пълното изясняване на случая.

Ход на разследването и открити доказателства

Заподозреният мъж, който е жител на Скопие, в момента се намира в полицейското управление за провеждане на разпити. При извършените оперативни действия органите на реда са открили и дрехите, които лицето е носело по време на извършването на престъплението. В координация с компетентния прокурор в момента се предприемат всички необходими мерки за цялостното изясняване на случая, като срещу задържания предстои да бъдат повдигнати съответните наказателни обвинения по спешно производство.

Реакцията на премиера Християн Мицкоски

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски категорично осъди инцидента пред българското посолство. В интервю за телевизия АЛСАТ-М той потвърди, че извършителят е установен и се разпитва, за да се изяснят мотивите и това какво го е вдъхновило да запали дипломатическите превозни средства. Мицкоски обаче се въздържа от конкретен отговор на въпроса дали това е изолиран случай, като посочи, че очаква разпитът да даде отговори на много въпроси.

Дипломатическа комуникация между Скопие и София

По отношение на двустранната комуникация след инцидента, премиерът Мицкоски обясни, че Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие е в постоянен контакт с българските институции. Външният министър Тимчо Муцунски лично го е информирал за проведен разговор със своя български колега. Македонският министър-председател подчерта, че позицията на държавата е напълно ясна и че бързото разкриване на извършителя за по-малко от три часа доказва, че институциите в Северна Македония функционират безупречно.