Германски модел, изчезнал преди близо 11 години, е бил споменат в кореспонденция, свързана с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Това съобщава германското списание Der Spiegel в свое разследване.

Жената, идентифицирана само като Мишел, е напуснала семейния си дом през септември 2015 г., когато е била на 22 години. Оттогава местонахождението ѝ остава неизвестно. Според публикацията Мишел е поддържала контакт с агента за набиране на модели Даниел Сиад, за когото се твърди, че е имал връзки с Джефри Епстийн.

Преди изчезването си младата жена е пребивавала в Дубай и други международни дестинации. Сиад е бил разследван във Франция по подозрения, че е съдействал на Епстийн при трафик и сексуална експлоатация на жени. Той отрича всички обвинения срещу себе си.

Според Der Spiegel името на Даниел Сиад се появява многократно в електронната кореспонденция на Епстийн. В част от съобщенията агентът е изпращал снимки на млади жени, придружени с данни за външността и физическите им характеристики.

Сред изпратените снимки са били и тези на Мишел. В едно от писмата Сиад написал на Епстийн: "Ще я харесаш“.

Изданието подчертава, че няма доказателства Мишел и Епстийн някога да са се срещали. Двама бивши сътрудници на Епстийн, потърсени от германските журналисти, заявяват, че никога не са виждали изчезналата жена.

Това не е помогнало за изясняване на съдбата ѝ, която остава неизвестна почти 11 години след изчезването.Майката на Мишел признава пред изданието, че вече не вярва дъщеря ѝ да е жива.

"Мисля, че тя вече не е жива. Че нещо ѝ е било сторено“, казва тя пред Der Spiegel.

Джефри Епстийн почина в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в сексуален трафик на непълнолетни. Разследванията около неговите контакти и дейност продължават да предизвикват обществен интерес и години след смъртта му.