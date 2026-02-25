© Основателят на Microsoft Бил Гейтс се извини на служителите на фондация "Гейтс“ за връзките си с финансиста Джефри Епстийн, съобщава The Wall Street Journal.



Изданието се позовава на запис, с който се е сдобило от среща между Гейтс и служители на фондацията.



По време на разговора той признава, че е имал извънбрачни афери с две рускини. Той твърди, че тези жени не са били жертви на финансиста. Милиардерът подчертава, че като изключи аферите, ''не е направил нищо лошо''.



"Имах афери, едната с руски играч на бридж, когото срещнах на турнир по бридж. И една с руски ядрен физик, когото срещнах по работа“, заявява Гейтс.



"За да бъда ясен, никога не съм прекарвал време с жертвите или с жените от неговия кръг. Беше огромна грешка да прекарвам време с Епстийн и да каня ръководители на фондация ''Гейтс“ на срещи с него'', казва основателят на Microsoft.



Милиардерът твърди, че е започнал да общува с Епстийн през 2011 г., след като финансистът се признава за виновен в склоняване на непълнолетна към проституция. Гейтс твърди, че е бил наясно с някои от проблемите на Епстийн, но не е направил проверки на миналото му. Той продължил да общува с финансиста дори след като съпругата му Мелинда възразила срещу комуникацията им през 2013 г.



Гейтс твърди още, че е летял с американския финансист на частен самолет и е прекарвал време си с него в Германия, Франция, Ню Йорк и Вашингтон, но отрича някога да е прекарал нощта си в неговата компания или да е посещавал острова на Епстийн.



На среща със служители на фондацията Гейтс уточнил също, че за последно се е срещал с Епстиййн през 2014 г. След това финансистът продължил да му изпраща имейли, на които Гейтс не отговорил.



Според западните медии, приятелството между двамата става една от причините Мелинда Френч-Гейтс да се разведе със съпруга си след 27 години брак.



''Досиетата Епстийн“ съдържат неизпратено писмо от финансиста до Гейтс, в което Епстийн си спомня как е помагал на основателя на Microsoft с лекарства за ''последиците от секс с руски момичета''. Гейтс нарича писмото лъжа.