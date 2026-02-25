ИЗПРАТИ НОВИНА
Бил Гейтс се извини
Автор: Борислава Благоева 17:17
©
Основателят на Microsoft Бил Гейтс се извини на служителите на фондация "Гейтс“  за връзките си с финансиста Джефри Епстийн, съобщава The Wall Street Journal.

Изданието се позовава на запис, с който се е сдобило от среща между Гейтс и служители на фондацията.

По време на разговора той признава, че е имал извънбрачни афери с две рускини. Той твърди, че тези жени не са били жертви на финансиста. Милиардерът подчертава, че като изключи аферите, ''не е направил нищо лошо''.

"Имах афери, едната с руски играч на бридж, когото срещнах на турнир по бридж. И една с руски ядрен физик, когото срещнах по работа“, заявява Гейтс.

"За да бъда ясен, никога не съм прекарвал време с жертвите или с жените от неговия кръг. Беше огромна грешка да прекарвам време с Епстийн и да каня ръководители на фондация ''Гейтс“ на срещи с него'', казва основателят на Microsoft.

Милиардерът твърди, че е започнал да общува с Епстийн през 2011 г., след като финансистът се признава за виновен в склоняване на непълнолетна към проституция. Гейтс твърди, че е бил наясно с някои от проблемите на Епстийн, но не е направил проверки на миналото му. Той продължил да общува с финансиста дори след като съпругата му Мелинда възразила срещу комуникацията им през 2013 г.

Гейтс твърди още, че е летял с американския финансист на частен самолет и е прекарвал време си с него в Германия, Франция, Ню Йорк и Вашингтон, но отрича някога да е прекарал нощта си в неговата компания или да е посещавал острова на Епстийн.

На среща със служители на фондацията Гейтс уточнил също, че за последно се е срещал с Епстиййн през 2014 г. След това финансистът продължил да му изпраща имейли, на които Гейтс не отговорил.

Според западните медии, приятелството между двамата става една от причините Мелинда Френч-Гейтс да се разведе със съпруга си след 27 години брак.

''Досиетата Епстийн“ съдържат неизпратено писмо от финансиста до Гейтс, в което Епстийн си спомня как е помагал на основателя на Microsoft с лекарства за ''последиците от секс с руски момичета''. Гейтс нарича писмото лъжа.


Още по темата: общо новини по темата: 19
20.02.2026 Жертвите на Епстийн ще получат 35 милиона долара
18.02.2026 Разкритията за нейните финансови зависимости хвърлят нова светлина върху това колко далеч може да стигне един аристократ, за да поддържа фасадата на лукса
16.02.2026 Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
13.02.2026 Нови въпроси около смъртта на Епстийн: Съдебен лекар говори за "възможно удушаване" и иска преразглеждане
10.02.2026 Новите разкрития за Андрю са повече от гнусни
09.02.2026 Принц Уилям и Кейт Мидълтън за първи път коментираха скандала с Епстийн
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






