Поп звездата Дара сложи край на поредния абсурден слух по свой адрес. В интернет пространството светкавично се разпространи мълвата, че певицата е родственица на известния бизнесмен и фигура от прехода Младен Михалев - Маджо, и че именно неговите милиони финансират кариерата ѝ.

Разбира се, че това изобщо не е вярно! Не познавам този господин и нямаме роднинска връзка. Тъжно е, че някои хора продължават с опитите си да омаловажат труда и усилията на мен и екипа ми, категорична е Дара пред вестник "Уикенд".

Каква е "жълтата" версия?

Според слуховете в интернет форумите, майката на Дара била полусестра на Маджо (с обща майка, но различни бащи). Според спекулациите, бизнесменът, чието състояние се оценява на над 1,3 милиарда евро, плащал солидно за успехите на певицата на сцената. На тази история първоначално повярваха дори хора от музикалния бранш.

Фактите, които опровергават лъжата:

Маджо е родом от Силистра, докато Дара е родена и израснала във Варна.

Изпълнителката израства в скромно семейство. Майка ѝ е работила като продавачка в малък квартален магазин.

Семейството на Дара не е имало финансова възможност за скъпи частни уроци. Тя разчита единствено на подготовката си в държавното училище и безплатните школи в местното читалище.

Никой не стои зад мен, освен амбицията ми, споделя певицата

Тя се чувства обидена от подценяването на личните ѝ усилия. Вместо да се радва на успехите си, тя е принудена да опровергава лесно проверими лъжи.