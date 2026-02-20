ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Жертвите на Епстийн ще получат 35 милиона долара
Автор: Николина Александрова 10:51Коментари (0)401
©
Наследниците на Джефри Епстийн и неговите подизпълнители постигнаха споразумение за изплащане на до 35 милиона долара на жените, които твърдят, че са били подложени на насилие, за да прекратят всички останали съдебни дела, пише Bloomberg.

Отбелязва се, че споразумението има за цел да закрие окончателно всички искове от групата жертви, която според оценките на техния адвокат наброява най-малко 40. Това решение следва предишните плащания от Програмата за компенсации на жертвите на Епстийн: 121 млн. долара на 136 ищци и допълнителни 48 млн. долара за 59 жертви.

Съизпълнителите на наследството, Дарън Индайк и Ричард Кан, които са работили като адвокат и счетоводител на Епстийн, не признават вината си, но са се съгласили с условията на споразумението.

Цялата сума ще бъде предоставена именно от наследството на Епстийн.

В момента проектът на споразумението се нуждае от одобрение от федералния съдия в Ню Йорк, след което ще стане окончателен. Според документите, изплащането ще възлезе на 35 млн. долара, ако броят на жените в групата надвишава 40, или 25 млн. долара – ако е по-малко.

Адвокат съизпълнителите подчертава, че никоя от жените никога не е обвинявала Индике или Кан в сексуално насилие или в съучастие в престъпленията на Епстийн.

Това споразумение ще бъде последната стъпка в дългогодишния процес на изплащане на обезщетения на жертвите на един от най-шумните скандали в САЩ.


Още по темата: общо новини по темата: 18
18.02.2026 Разкритията за нейните финансови зависимости хвърлят нова светлина върху това колко далеч може да стигне един аристократ, за да поддържа фасадата на лукса
16.02.2026 Министерството на правосъдието на САЩ публикува списък с 300 известни личности, попаднали в досиетата на Епстийн
13.02.2026 Нови въпроси около смъртта на Епстийн: Съдебен лекар говори за "възможно удушаване" и иска преразглеждане
10.02.2026 Новите разкрития за Андрю са повече от гнусни
09.02.2026 Принц Уилям и Кейт Мидълтън за първи път коментираха скандала с Епстийн
08.02.2026 Жени Калканджиева: Разкритията в досиетата "Епстийн" поставят страната ни в скандала на века
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Любимото предаване на българите се завръща в ефир с една промяна
10:20 / 20.02.2026
Световноизвестен актьор от "Анатомията на Грей" и "Еуфория" почин...
08:50 / 20.02.2026
Православната църква отбелязва празника на Свети Лъв
08:08 / 20.02.2026
Зрители скочиха на новите водещи на bTV
17:11 / 19.02.2026
Известна българка с шесто внуче, слезе от кола за 250 хиляди евро...
14:04 / 19.02.2026
Адвокат: Щях да блъсна дете на пешеходна пътека
10:27 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Зима 2025/2026 г.
Проблем в болница "Селена"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: