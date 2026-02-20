ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жертвите на Епстийн ще получат 35 милиона долара
Отбелязва се, че споразумението има за цел да закрие окончателно всички искове от групата жертви, която според оценките на техния адвокат наброява най-малко 40. Това решение следва предишните плащания от Програмата за компенсации на жертвите на Епстийн: 121 млн. долара на 136 ищци и допълнителни 48 млн. долара за 59 жертви.
Съизпълнителите на наследството, Дарън Индайк и Ричард Кан, които са работили като адвокат и счетоводител на Епстийн, не признават вината си, но са се съгласили с условията на споразумението.
Цялата сума ще бъде предоставена именно от наследството на Епстийн.
В момента проектът на споразумението се нуждае от одобрение от федералния съдия в Ню Йорк, след което ще стане окончателен. Според документите, изплащането ще възлезе на 35 млн. долара, ако броят на жените в групата надвишава 40, или 25 млн. долара – ако е по-малко.
Адвокат съизпълнителите подчертава, че никоя от жените никога не е обвинявала Индике или Кан в сексуално насилие или в съучастие в престъпленията на Епстийн.
Това споразумение ще бъде последната стъпка в дългогодишния процес на изплащане на обезщетения на жертвите на един от най-шумните скандали в САЩ.
