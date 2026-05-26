Частният остров Макри в Гърция ще бъде предложен на търг през ноември с начална цена от 247 000 евро, след като строги екологични ограничения провалиха мащабните инвестиционни проекти за превръщането му в курортен комплекс. Островът е част от групата Ехинади в Йонийско море и привлича вниманието на купувачите с драстично преразгледаната си стойност, пише гръцкият вестник THEMA.

Строги екологични ограничения и инфраструктура

На територията на остров Макри в момента има само няколко изградени, но напълно изоставени постройки, сред които малка къща, параклис и резервоар за вода. Тъй като обектът е официално класифициран като горска земя, той попада под пълната защита на европейската екологична мрежа Натура 2000. Този статут налага сериозни законови ограничения, като допуска изграждането единствено на минимална лека инфраструктура и развиването на земеделие.

Драстичен срив в пазарната стойност

Първоначално островът е обявен за продажба през 2022 г. на внушителната цена от 8 милиона евро. Впоследствие обаче стойността му е преразгледана изцяло и намалена многократно именно заради невъзможността за реализиране на големи строителни проекти и изграждане на мащабни ваканционни комплекси. Настоящата му начална цена от 247 000 евро го прави напълно сравним с цената на апартамент в престижен квартал на София. За сравнение, в софийския квартал Лозенец апартамент от 100 квадратни метра се предлага в момента за около 335 000 евро, като други жилища в района надхвърлят 420 000 евро, а цените за ново строителство започват от около 249 000 евро за по-малки обекти.

Глобален интерес към частните острови

Въпреки специфичните рестрикции при конкретния гръцки имот, интересът на купувачите към частни острови в световен мащаб остава изключително висок, цитира businessnovinite.bg. Подобни апетитни имоти редовно се предлагат както за директна покупка, така и под наем в различни части на планетата. Сред най-популярните дестинации за такъв тип сделки, които често осигуряват луксозни условия и пълно обслужване за посетителите, са острови в Испания, Гърция, на Карибите и Малдивите.