Силни и емоционални думи за себеуважението публикува във Фейсбук една от емблемите на българската чалга. Вероника, която натрупа популярност в началото на XXI век, разкри откъде започва истинската любов към самия себе си:

Да обичаш себе си не означава да си заслепен за собствените си недостатъци.

Не означава да си повтаряш, че си съвършен, когато знаеш, че не си, нито да поставяш егото си над всичко.

Истинската любов към себе си започва там, където свършват илюзиите. Да се уважаваш означава да можеш да се погледнеш честно, да признаеш и силите си и слабостите си.

Трябва да знаеш какво заслужаваш, но и да имаш смелостта да си кажеш: "Тук греша, мога повече или трябва да се променя“.

Реалната самооценка не е самокритика, а е вътрешна зрялост. Способността да стоиш здраво на земята без да се подценяваш, но и без да се надценяваш. Защото човек, който истински цени себе си, няма нужда нито да се издига изкуствено, нито да се омаловажава.

Той знае цената си, но знае и че винаги има накъде да расте. Обичай себе си достатъчно, за да не приемаш по-малко, отколкото заслужаваш. Но уважавай себе си достатъчно, за да признаваш, когато сам трябва да станеш по-добър.